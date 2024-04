Manor Lords začali létat na Steamu, jen pár hodin po vydání Early Access

Možná to nebude velkým překvapením – protože mluvíme o jedné z nejnavštěvovanějších her na Steamu v poslední době – ale sólový vývojář Slavic Magic's Manor Lords má skvělý začátek; Středověký kříženec budování města a strategie je čtvrtým nejprodávanějším titulem na Steamu Nejhranější Hra je jen několik hodin od spuštění a v době psaní má více než 156 000 souběžných hráčů.

Manor Lords samozřejmě přitahují obdivné pohledy od beta verze v roce 2022. Tento raný vzhled vedl k tomu, že si hru přidalo půl milionu lidí do seznamu přání na Steamu a toto číslo se neustále zvyšuje; Jen tento týden si ji přidalo na seznam přání dalších půl milionu lidí, což znamená, že v době dnešního vydání Early Access překonal 3 miliony.

Od svého dnešního odpoledne se Manor Lords neustále propracovávají v nejhranějších žebříčcích na Steamu a předbíhají velké, evergreenové hry jako Grand Theft Auto 4, Rust, Apex Legends a Rainbow Six Siege – nemluvě o dvou odvážných novácích ( Helldivers 2) a vracející se oblíbenci (Fallout 4 a Stardew Valley) – Celou cestu. Právě teď, se 156 000 souběžnými hráči na svém jménu, jsou mezi ním a první příčkou pouze tři trvale zavedené tituly – PUBG, Dota 2 a Counter-Strike 2.

Manor Lords – Trailer.Sledujte na YouTube

Zdá se, že úspěch Manor Lords je zasloužený; Dokonce i ve svém počátečním Early Access hávu je to působivý úspěch – i když je zjevně stále co dělat. Jak řekl Robert Purches z Eurogameru ve své Early Access recenzi tento týden: „V Manor Lords existuje důvěra, která popírá jejich individuální sofistikovanost, a to, co tam může být, je ohromující, ale je to pastorační idyla, která ještě potřebuje výrazné zlepšení.“

„Potenciál tu je, základy byly určitě položeny a nyní je třeba na nich stavět,“ uzavřel Bertie. V současné době se očekává, že Manor Lords zůstane v předběžném přístupu přibližně rok – jak bylo uvedeno Steamová stránka – Stále je čas proměnit její ranou magii v něco opravdu zvláštního.