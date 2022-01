Filmový festival, který pozval Johnnyho Deppa, obhajuje rozhodnutí zahrnout hvězdu do soudního sporu s Amber Heard

Jsme přesvědčeni, že existuje něco, čemu se říká „presumpce neviny“, co je třeba respektovat. Pokud se pustíte do určitých diskuzí, aniž byste mysleli na presumpci neviny, můžete to dotáhnout velmi daleko, na místo, které nemá nic společného s tím, proč dané osobě voláme. Jsme rádi, že máme na festivalu tak obrovskou hvězdu, ale on přichází jako režisér, aby jeho práci podpořil.