‚Jeden život‘: životopisný film Nicholase Wintona, natočený v Praze, přitahuje po premiéře v Torontu oscarový šmrnc

Jeden život, životopisný film o Nicholasi Wintonovi natočený částečně v Praze minulý rok, získal po premiéře na Mezinárodním filmovém festivalu v Torontu začátkem tohoto měsíce několik nadšených recenzí a ocenění. Dramatické finále prý při své první novinářské projekci dojalo slzy.

K udělování cen byl konkrétně citován výkon Anthonyho Hopkinse v roli Wintona, který zachránil stovky židovských dětí tím, že jim v předvečer druhé světové války zajistil převoz z Prahy do Londýna. Hopkins hraje Wintona v jeho posledních letech a během britské televizní show, ve které se znovu setkává s některými dospělými dětmi, které pomohl zachránit.

„Silně tradiční britské dílo – o Nicholasi Wintonovi, londýnském burzovním makléři, který zorganizoval záchranu téměř 700 českých dětí na úsvitu druhé světové války – získalo záři ocenění od Anthonyho Hopkinse, který pokračuje ve své nedávné sérii ostrých, soustředěné výkony,“ píše Richard Lawson ve zprávě Vanity Fair Jeden z nejlepších filmů promítaných na letošních podzimních festivalech.

Anthony Hopkins v jednom životě (2023)

„Jeden život Byl jedním z předních torontských trhačů, uváděl další pozoruhodné postavy jako např Jeho tři dcery Dávají jim zabrat v závodě „rozplakat filmové kritiky uprostřed dne“. Film je o něčem skvělém, co se skutečně stalo, což je pro Akademii vždy dobré. I když se některým lidem mohou zdát první části filmu trochu pomalé, jeho posledních 20 minut je bouřlivých, což má za následek, že diváci odcházejí z promítání s úžasem a inspirací.

„Vítězství stejně působivé hodnoty [to Ellen Kuras’ Lee] Byl Jeden život„, ohromující skutečný příběh sira Nicholase Wintona (s dalším triumfálním stěžejním výkonem Anthonyho Hopkinse).“ Rex Reed ve svých nejlepších tipech z TIFF pro The Observer.

„Při tiskové předpremiéře tohoto obnoveného příběhu a souvisejícího nového filmu (označujícího televizní režijní debut Jamese Hawese) jsme prolili mnoho slz o tom, jaký rozdíl může udělat jeden člověk v době globální krize.“

Zatímco ne všichni kritici byli stejně nadšení, Hopkinsův výkon byl široce uznávaný. Ještě pořád, Jeden život První přijetí bylo stejně vřelé jako loni Na západní frontě je klidKterý získal čtyři Oscary.

„V některých ohledech je to jeden z nejlepších Hopkinsových výkonů za posledních několik let, krásně decentní, vyhýbá se směšným manýrám nebo akcentům.“ „Poznamenává Leslie Felperin pro The Hollywood Reporter.

„[One Life] Slouží jako naléhavá připomínka důležitosti individuálního jednání v době, kdy globální uprchlická krize dosáhla úrovně, jaká nebyla od druhé světové války. Odrůda Alyssa Simone.

Jeden život Dále v něm hrají Johnny Flynn jako mladší Winton, který pomohl zajistit dopravu pro stovky dětí z Prahy, Helena Bonham Carter (jako Wintonova matka Babbitt), Romola Garai, Lena Olin, Jonathan Pryce, Marthe Keeler, Alex Sharp, Samantha Spiro a Adrian . Rollins.

Výroba Jeden život Loni na podzim se konal jak ve Spojeném království, tak v České republice. V Praze se natáčelo na hlavním nádraží (Hlavní nádraží), kde Winton pomohl stovkám dětí opustit Československo železnicí do Británie.

Jeden život Bude pokračovat v turné po podzimních festivalech, než bude uveden do britských kin 1. ledna 2024. Vydání v České republice se teprve uvidí.