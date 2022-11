Vědci z NASA nabízejí teorii o tom, proč už nikdy nepotkáme další inteligentní život. Je to tlačenice.

NASA Učenci vysvětlili v nový papír Proč si myslí, že je možné, že jsme se nesetkali s inteligentním mimozemským životem – to je srdcervoucí.

Argumentují tím, že veškerý inteligentní život se pravděpodobně sám zničil předtím, než dosáhl dostatečně složitého bodu ve vývoji, aby takové setkání podpořil. Domnívají se, že stejný osud pravděpodobně čeká i lidi, pokud nezasáhneme.

Teorie „Velkého filtru“ tvrdí – stejně jako při „likvidaci“ různých forem života – že během života vesmíru existovaly jiné civilizace, možná několik. Ale všichni se zničili dříve, než mohli kontaktovat Zemi, jak noviny poznamenaly, “Vyhněte se Velkému kandidátovi: Mimozemský život a budoucnost lidstva ve vesmíru. „

Vědci se obávají, že veškerý inteligentní život, stejně jako lidé, trpí hluboce zakořeněnou nerovnováhou, která se může „rychle zhoršit ve Velkém filtru“, napsali.

Ale stále existuje malá naděje pro lidi – za předpokladu, že se dokážeme poučit a podnikneme kroky, abychom se vyhnuli našemu vyhynutí, poznamenává článek týmu výzkumníků z laboratoře Jet Propulsion Laboratory NASA v jižní Kalifornii.

„Klíčem lidstva k úspěšnému absolvování takového univerzálního filtru je… identifikace [destructive] Ve výzkumném článku publikovaném online 23. října astrofyzik Jonathan Jiang a jeho kolegové napsali: „Tyto rysy jsou v nás samých a jsou předem neutralizované.“

Příspěvek dosud nebyl recenzován.

Autoři tvrdí, že cokoli, co se zdá pravděpodobné, že vyhladí lidi, by také ohrozilo inteligentní život na jiných planetách. Autoři poznamenali, že potenciální viníci – kteří by mohli být ovlivněni lidmi nebo jinými inteligentními formami života – zahrnují jadernou válku, pandemii, změnu klimatu a nekontrolovanou umělou inteligenci.

Tento trik, řekli vědci, je největší výzvou ze všech, spolupracovat na přežití.

„Historie ukázala, že konkurence mezi druhy, a co je nejdůležitější, spolupráce, nás dovedly k nejvyšším vrcholům vynálezů. Přesto udržujeme představy, které se zdají být v rozporu s dlouhodobě udržitelným růstem: rasismus, genocida, nespravedlnost a podvracení.“ “ varuje kniha.

zkontrolovat celý papír zde.

Tento článek se původně objevil HuffPost Byla aktualizována.

