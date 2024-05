Byla nalezena planeta velikosti Země obíhající blízkou hvězdu, která přežije Slunce o 100 miliard let

Astronomové objevili planetu velikosti Země, která je zasypána tolika radiací, že její atmosféra už dávno erodovala a zůstala holá. Život, jak jej známe, by na tomto horkém světě nemohl existovat, ale astronomové se o něj zajímají z jiného důvodu: Je možné, že poprvé budou moci studovat vesmír. geologie Pro planetu mimo naši sluneční soustavu.

Nově objevené Exoplaneta , zvaná SPECULOOS-3 b, je kamenná planeta asi 55 světelných let od Země. Svou hostitelskou hvězdu obíhá každých 17 hodin, ale dny a noci na této planetě jsou nekonečné. Astronomové mají podezření, že planeta je slapově vázána ke své hvězdě, jako Měsíc k Zemi. Jediná denní strana je vždy obrácena ke hvězdě, zatímco noční strana je uzamčena ve věčné temnotě.

Pozorování dalekohledem ukazují opakující se záření z hvězdy exoplanety, 7 miliard let starého červeného trpaslíka zhruba velikosti Země. Jupiter , praží planetu na teploty podobné Venuši. Takže jakákoliv atmosféra, kterou planeta mohla před dlouhou dobou snadno uniknout do vesmíru a zanechat za sebou žhnoucí, vzduchem zbavenou kouli kamení, uvedli astronomové v nové studii publikované 15. května v časopise. Přírodní astronomie .

„Život, jak ho známe, by se nemohl objevit na povrchu planety – atmosferický nebo ne – protože by nedokázal udržet velké množství vody v kapalné formě,“ řekl hlavní autor studie. Michael Gillon Astronom z univerzity v Lutychu v Belgii řekl Live Science. „Je to jako holá, kamenná planeta.“ Rtuť „.

Přestože SPECULOOS-3 b není šetrný k životu, astronomové uvedli, že je dostatečně blízko Zemi, aby provedli podrobné následné studie jejího chemického složení, které by odhalilo, zda je planeta geologicky aktivní. Poznámky již naplánované s Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) například bude moci potvrdit, zda na planetě vybuchly sopky. To by odhalilo, jak se kamenné planety jako SPECULOOS-3 b tvoří kolem slabých, lehkých hvězd a zda jsou některé z nich vhodné pro život navzdory jejich blízkosti ke svým hvězdám.

Gillon řekl, že výzkumníci „rozsáhle hledali“ planetární sourozence SPECULOOS-3 b ve stejném hvězdném systému, ale žádné nenašli. Poznamenal, že tyto další planety mohou existovat, ale jsou prostě příliš malé nebo příliš daleko od své hostitelské hvězdy, než aby je bylo možné vidět.

Umělecké ztvárnění nově objevené exoplanety SPECULOOS-3 b obíhající kolem své červené trpasličí hvězdy o velikosti Země. (Obrazový kredit: NASA/JPL-Caltech)

Horká planeta kolem studené hvězdy

Gillon a jeho kolegové objevili SPECULOOS-3 b pomocí sítě šesti dalekohledů rozmístěných po Chile, Kanárských ostrovech a Mexiku od roku 2011. Tato síť se nazývá Search for Planets Obscuring Ultracool Stars network nebo SPECULOOS, která sdílí její jméno s skupina hvězd. Kořeněný belgický křehký chléb se tradičně podával dětem vždy 6. prosince na den svatého Mikuláše.

Hlavním cílem projektu je objevit kamenné planety obíhající kolem ultrachladných trpasličích hvězd, jejichž malá velikost usnadňuje dalekohledům detekci planet, které kolem nich obíhají. Kromě toho, že jsou o tisíce stupňů chladnější než Slunce a stokrát slabší, spalují palivo pomaleji a nakonec žijí mnohem déle – asi 100 miliard let. ( Slunce bude staré asi 10 miliard let Až zemřete asi za 4,5 miliardy let.)

„Očekává se, že to budou poslední stále jasné hvězdy ve vesmíru,“ řekl spoluautor studie Amory Triode Profesor exoplanetární vědy na univerzitě v Birminghamu v Anglii řekl: prohlášení . Vědci tvrdí, že jejich extrémně dlouhá životnost poskytuje příznivá okna pro vznik života na planetách v jejich systémech.

Jejich extrémní slabost však ztěžuje jejich studium. K objevu SPECULOOS-3 b robotický dalekohled SPECULOOS v Mexiku pozoroval viditelné poklesy světla hostitelské hvězdy nepřetržitě po dobu pěti nocí v roce 2021. První náznaky nově objevené planety se objevily tehdy a byly potvrzeny o rok později, podle studie.

„Kdyby neexistovala atmosféra, nebylo by modré nebe ani mraky – byla by jen tma jako na povrchu Země.“ měsíc “, spoluautor studie Benjamin Rackham výzkumný vědec z Massachusettského technologického institutu uvedl v samostatném článku Prohlášení z MIT . „Slunce“ bude velká, purpurově-červená, skvrnitá, zářící hvězda, která se bude jevit asi 18krát větší, než se nám Slunce jeví na obloze.

SPECULOOS-3 b je devátou planetou, kterou projekt našel, a tým očekává, že v nadcházejících letech objeví další planety, řekl Gillon. Stejně jako planety dříve objevené projektem – včetně sedmičlenné rodiny ve známém systému TRAPPIST-1, z nichž některé jsou považovány za obyvatelné – nově objevený SPECULOOS-3 b „je vynikajícím cílem pro JWST,“ řekl Gillon.