NASA se srazí s kosmickou lodí v asteroidu, aby otestovala planetární obranu: co víš

agentura NASA Mise Double Asteroid Redirection Test (DART) a vědec za prvé planetární obrana testovací úkol, naplánováno na zahájení ve středu brzy ráno.

Agentura uvedla, že mise pomůže určit, zda se kosmická loď úmyslně srazí s kosmickou lodí asteroid Efektivní způsob, jak změnit kurz asteroidu.

Šípkterá se zaměřuje na asteroid, který pro něj nepředstavuje hrozbu Země, On je Chystá se spuštění Ne dříve než v 1:20 EDT na raketě SpaceX Falcon 9 z Vandenberg Space Force Base v Kalifornie.

Kosmická loď, která se pohybuje rychlostí asi 6,6 kilometrů za sekundu, míří k malému měsíčnímu asteroidu Demorphos, který obíhá kolem většího doprovodného asteroidu zvaného Didymos.

Úmyslná kolize by způsobila mírnou změnu dráhy asteroidu v rámci binárního systému asteroidů Didymos koncem září 2022, kdy byl systém Didymos 11 milionů kilometrů od Země.

„Systém Didymos je ideálním kandidátem pro DART, protože nepředstavuje skutečnou hrozbu pro dopad na Zemi. vědci Změnu oběžné dráhy Demorphosu lze měřit pomocí pozemních dalekohledů.“

Ačkoli žádný známý asteroid větší než 140 metrů nemá velkou šanci, že zasáhne Zemi v příštích 100 letech, k říjnu 2021 bylo nalezeno pouze asi 40 % takových asteroidů.

„DART bude první ukázkou technologie ‚kinetického dopadu‘, kdy se kosmická loď úmyslně srazí s asteroidem, o kterém je známo, že vysokou rychlostí mění pohyb asteroidu ve vesmíru,“ řekl Lindley Johnson, důstojník planetární obrany NASA. Řekl to v prohlášení. „Tato technologie je považována za technologicky nejvyspělejší způsob, jak zmírnit potenciálně nebezpečnou hrozbu asteroidů, a pomůže odborníkům na planetární obranu zlepšit počítačové modely kinematické koincidence asteroidů, což poskytne pohled na to, jak v budoucnu transformovat potenciálně nebezpečné NEO.“

Podle agentury kinetický dopad prokáže, že kosmická loď může autonomně navigovat a kinematicky ovlivnit cílový asteroid. Pozemští vědci budou používat dalekohledy Měřit účinky dopadu na systém asteroidů, což vede k lepším možnostem modelování a předpovědi.

Kosmická loď DART je podporována palubní kamerou zvanou DRACO a nezávislým navigačním softwarem.

Inženýři také vybavili kosmickou loď iontovým pohonným systémem NASA NEXT-C, navrženým pro zvýšení výkonu a palivové účinnosti pro mise do hlubokého vesmíru, a plochou anténou s vysokým ziskem pro efektivní komunikaci mezi Zemí a kosmickou lodí.

Dvě Roll Out Solar Arrays (ROSA) poskytnou solární energii potřebnou pro elektrický pohonný systém při startu a Minisatelit LICIACube italské vesmírné agentury Je navržen pro zachycení snímků dynamického efektu DART a jeho přímých efektů.

Mise DART je vedena Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) a je řízena v rámci programu NASA Solar System Exploration Program a Planetary Science Division ředitelství Science Mission.

-li počasí Nebo existují jiné problémy, které brání startu první noc, tým bude mít další šanci další den a následné pokusy o start by mohly probíhat až do února 2022.

Andy Ching, vedoucí vyšetřovacího týmu DART v APL a muž, který přišel s nápadem z DART, řekl. „To, co to umožnilo, byl úžasný tým, který překonal všechny výzvy spojené se stavbou kosmické lodi, aby dokázal něco, co dosud nebylo.“