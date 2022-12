Ukrajina říká, že oči zvířat byly zaslány na některá velvyslanectví a konzuláty

Řím – Ukrajinský úředník v pátek uvedl, že ukrajinské velvyslanectví a konzuláty v šesti evropských zemích obdržely v posledních dnech balíčky obsahující zvířecí oči.

Mluvčí ministerstva zahraničí Oleh Nikolenko na Facebooku napsal, že ukrajinské ambasády v Maďarsku, Nizozemsku, Polsku a Chorvatsku Itáliestejně jako konzuláty v Neapoli v Itálii; Polský Krakov a české město Brno. Řekl, že „studujeme význam tohoto dopisu.“

„Je to velmi silný signál,“ řekl ukrajinský konzul v Neapoli Maxim Kovalenko a potvrdil, že jeho kancelář obdržela dva dopisy obsahující rybí oči ve čtvrtek kolem 10:30.

Nikolenko řekl, že balíčky dorazily poté, co balíček obsahující výbušné zařízení odeslaný na ukrajinskou ambasádu v Madridu ve středu při otevření začal hořet a zranil zaměstnance. Byl to jeden z několika výbušných balíčků, které byly nalezeny v Španělsko tento týden.

Španělské ministerstvo vnitra uvedlo, že policie v pátek evakuovala ambasádu v Madridu poté, co byl objeven další podezřelý balíček. Ministerstvo uvedlo, že zásilka byla odeslána mimo Španělsko a může být součástí poštovního řetězce zasílaného na jiná velvyslanectví v Evropě. Ministerstvo uvedlo, že policie prošetřuje jeho obsah a nenašla žádné výbušniny.

Jinde byl vandalsky poničen vchod do rezidence ukrajinského velvyslance ve Vatikánu a ukrajinská ambasáda v Kazachstánu byla varována před výbušným útokem, i když to nebylo potvrzeno, uvedla Nikolenko.

V Polsku policejní mluvčí ve Varšavě e-mailem potvrdil, že balíček, který ve čtvrtek dorazil na ukrajinský konzulát v polském hlavním městě, „vzbudil obavy“ zaměstnance. Mluvčí Sylwester Marczak řekl, že policejní oddělení pro ochranu diplomatických misí bylo informováno a „rychle jsme hrozbu odstranili.“ Žádné další podrobnosti neuvedl. Marczak řekl, že si není vědom, že by se na ukrajinskou ambasádu ve Varšavě dostal žádný takový balíček.

Policie v Krakově na jihu Polska nepotvrdila, že k incidentu na tamním konzulátu došlo, ale uvedla, že ve čtvrtek byl na poště identifikován podezřelý balíček. Policie uvedla, že obsah prověřuje, ale neřekla, komu byl balíček odeslán.

V České republice policie uvedla, že rentgenová kontrola nenašla v prověřovaném balíčku žádné výbušniny, později ale dodala, že uvnitř byla nalezena zvířecí tkáň, která byla podrobena laboratorním testům.

Ukrajinský velvyslanec ve Vatikánu Andriy Yurash řekl, že vchod do jeho rezidence v Římě byl ve čtvrtek odpoledne poničen, co považoval za zvířecí výkaly. Agentuře Associated Press řekl, že dveře bytu, schody a stěny na chodbě byly „zašpiněné špinavou látkou s nepříjemným zápachem“. Řekl, že jeho žena a syn nebyli v tu dobu doma a byla přivolána policie.

Diplomatická mise v Itálii také obdržela několik zpráv s nepříjemnými věcmi uvnitř, mám na mysli nějaké zvířecí oči. „Nevím přesně, ale vypadají jako oči ryby nebo nějakého jiného zvířete,“ řekl Jorash. „Je proto obtížné plně vysvětlit, proč, co způsobilo tuto hroznou zprávu, ale je to nepochybně systematický trend, organizovaný útok na ukrajinské mise po celé Evropě.“

V Chorvatsku policie uvedla, že ukrajinská ambasáda v Záhřebu volala, aby oznámila, že na poštu dorazil podezřelý balíček určený pro ambasádu, ale diplomatický personál jej po upozornění ministerstva zahraničí neobdržel.

Chorvatská policie zásilku zabavila a prošetřila její původ a obsah. Žádné další podrobnosti nebyly zveřejněny.

Všechny ukrajinské ambasády a konzuláty zpřísnily bezpečnostní opatření. Nikolenko citoval ukrajinského ministra zahraničí Dmytra Kulebu, který řekl: „Máme důvod se domnívat, že proti ukrajinským velvyslanectvím a konzulátům probíhá dobře naplánovaná kampaň teroru a zastrašování.“

———

Reportáží přispěli Jovana Geck v Bělehradě v Srbsku, Monica Cieslowska ve Varšavě v Polsku, Karel Janisk v Praze a Ciaran Giles v Madridu.