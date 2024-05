Hvězdy filmového festivalu v Karlových Varech

Co mají společného Mel Gibson, Helen Mirren, John Malkovich, Casey Affleck, Jude Law, Harvey Keitel, Andy Garcia a Danny DeVito mimo hvězdy? Všichni získali pocty z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v České republice a zahráli si v ikonických reklamách festivalu. Johnny Depp je poslední velké jméno v Hollywoodu, které se připojilo k seznamu.

Během pátečního zahajovacího ceremoniálu velkého letního festivalu v malebném českém lázeňském městečku odhalí organizátoři upoutávku na jeho 57. ročník s Deppem v hlavní roli.

„Před dvěma lety se Johnnymu Deppovi dostalo velmi vřelého přijetí od publika a fanoušků, díky čemuž se stal naším velkým příznivcem,“ řekl před odhalením traileru generální ředitel karlovarského festivalu Christoph Mucha. „Takže souhlasil s natáčením traileru, i když jsme byli omezeni jeho nabitým programem, show byla skvělá a jsem přesvědčen, že jednoho dne se Johnny Depp vrátí do Varů osobně.

Karlovarský tým představil hvězdné upoutávky, které zkoumaly, co vlastně umělci, kteří získali festivalovou celoživotní festivalovou poctu Křišťálový glóbus, dělali se svou sochou už 15 let. Obvykle jsou černobílé a plné situací.

Například laureát z roku 2010 Jude Law využívá své ocenění kreativně v… Festivalová upoutávka zaměřená na auto Pro 46. ročník akce trvá 1 minutu a 35 sekund. zatímco, Trailer Malkovich Představení zvláštního „oh“ momentu v taxíku a Affleckovy cesty do Zastavárna Končí to chvíli překvapení Merryn chce Její sochu, která se dál záhadně objevuje vedle sochy Oscara, uložit do jejího kufru. Zesnulý legendární režisér Miloš Forman Našel pro svou trofej zdravé využití, jak ukazuje další předchozí trailer DeVitův spánek Nepohodlí z telefonního hovoru. A Trailer s Gibsonem Je na něm hvězda přerušující vloupání.

Online platforma karlovarského festivalu KVIFF.TV promítá různé upoutávky Soukromá stránka.