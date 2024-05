Films Boutique odhaluje první prodeje filmu Franz v režii Agnieszky Holland

Berlínská prodejní agentura Films Boutique uzavřela svůj první prodej a zveřejnila první pohled na životopisný snímek polské režisérky Agnieszky Holland o českém romanopisci Franzi Kafkovi, nominovaný na Oscara, „Franz“.

Projekt byl prodán společnostem September Film v Beneluxu, Two Films ve Španělsku, Vertigo v Maďarsku, MCF Megacom z bývalé Jugoslávie a Inspiring Films v Itálii.

Film dříve získaly pro kinodistribuci Bac Films Distribution ve Francii, X Verleih v Německu a Rakousku, Bioscop v České republice a TVP v Polsku.

Kafka, německy mluvící český Žid, se proslavil svými surrealistickými a děsivými vizemi, napsal „Proměna“, „Soud“, „Zámek“ a další.

Natáčení filmu začalo v Praze 12. dubna, včetně Starého Města u Kafkova rodiště, a bude tam pokračovat až do konce května, kdy se produkce přesune na týdenní natáčení do Berlína.

Sharka Shimbalova produkuje v České republice prostřednictvím Marlin Film Productions, výkonnými producenty jsou Holland, Kevan Van Thompson, Mike Downey a Daniel Bergman.

Film koprodukovali Marcin Wierzchoslawski a Alicja Jagodzińska Kalkus prostřednictvím polské Metro Films, Uwe Schott a Jorgo Narjes prostřednictvím německého X-Filme, stejně jako Barrandov Studio, Česká televize a Anglo-Czech Productions. David Grumbach a Alexis Hoffman jsou na palubě prostřednictvím Bac Films.

„Jedním ze zásadních důvodů, proč jsem se v 60. letech rozhodl studovat v Praze, bylo to, že to bylo Kafkovo město – jak napsal: ‚Praha tě nikdy nepustí, tahle milá maminka má ostré drápky.‘“ První kroky tam následovaly v r. jeho kroky, řekl Holland.

„Praha byla v té době bez turistů a její vzhled byl výrazný: lišejník a slonovina – špinavě žlutá, okrová – pokrývaly staré měšťanské domy a synagogy. Nedovedete si představit tajemnější a poutavější soubor filmů. Doufám, že to dnes dokážeme znovu vytvořit společně s naším úžasným českým štábem a angažovaným mezinárodním obsazením.

„Evropská kinematografie potřebuje náročnější biografické příběhy, aby udržela při životě díla a životy svých největších vizionářů,“ řekla Simbalová. „To je přesně to, co máme ve ‚Franz‘.“ Agnieszčina verze Kafkova života není pouhým převyprávěním života subjektu nebo shrnutím jeho největších děl, přičemž cokoli morálně složitého v jeho životě je vystřiženo, aby bylo téma chutnější. To je přesně to, čemu jsme se chtěli vyhnout v tomto velmi osobním dojmu jedné z největších postav literatury, jako hrdiny i antihrdiny.

Aidan Weiss hraje Kafku, Genoveva Bokova hraje Milenu Jesinskou, Carol Schuller hraje Felice Bauer, Peter Kurth hraje Hermanna Kafku, Sebastian Schwarz hraje Maxe Broda a Katarina Stark hraje Ottla Kafku.

Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandem. Kamera: Tomáš Nomiuk, střih Pavel Hrdlička, výprava Henrich Buraros a kostýmy Mikaela Horáková Hořici.

„Lidé znají jméno Franz Kafka a globální hodnota značky Kafka je nezměrná a neocenitelná,“ říká Downey Mezikontinentální a mezigenerační faktor uznání, který přitahuje zájem filmových distributorů, vysílatelů a streamerů z celého světa Jako jedno z mála literárních jmen, které vstoupilo do společného jazyka, je jednou z klíčových silných stránek What We Are to, že je nekonvenční, nelineární styl oslovuje převážně mladší publikum „Postmoderní a uvědomělé publikum, kterému je připisováno uznání a které publikum stále chodí do kin.“

Mezi podporovatele projektu patří Fond českého filmu, Pražský audiovizuální fond, Eurimages a Plzeňský kraj, dále Medienboard Berlin-Brandenburg a Polský filmový institut. Mezi další sponzory patří ZDF/ARTE, Canal + Poland, DFFF, Czech Film Tax Incentives, CertiCon a Films Boutique.