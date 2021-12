Obránce greyhoundů Ryan O’Rourke postoupil do užšího výběru týmu Kanady

Obsah článku

Devatenáctiletý hráč z Bowmanville, Ont., je součástí výběrové skupiny 35 hráčů, která se sejde na tréninkovém kempu ve WinSport Areně v Canada Olympic Park v Calgary, který začíná 9. prosince.

O’Rourke dostal dobré zprávy kolem úterní večeře, když trenér Everett Silvertips Dennis Williams zavolal kapitánovi Hounds, aby mu sdělil dobré zprávy. Williams je asistentem trenéra v letošním ročníku týmu Kanady.

„Byl jsem opravdu poctěn, očividně jsem byl nadšený sám ze sebe a uvědomil jsem si, že mě moje práce přivedla na takové místo,“ řekl O’Rourke pro Sault Star.

Kemp bude zahrnovat trénink a dva zápasy proti týmu hvězd U SPORTS ve dnech 11. – 12. prosince a poté tým zamíří do Banffu na soustředění od 14. do 19. prosince.

Kyle Raftis, generální manažer Greyhounds, poznamenal, že tento formát turnaje dává teenagerovi šanci dostat se do týmu, protože jeho hra je všezahrnující styl a má schopnost hrát hru, jakkoli si vybere.

„Když jste na krátké dráze, vždy potřebujete hráče, kteří mají nějaké dovednosti, ale zajímá vás, co dělají v defenzivě; zatímco Ryan je více z celkového balíku,“ řekl Raftis. Hráči mají rádi a není jich mnoho takoví hráči jsou dnes.

„Takže si myslím, že to je to, co se Ryan postavil do této pozice, pokud jde o jeho dovednosti, být vůdcem našeho týmu a rok, který má, to je také jen bonus. Myslím, že se umístil tak, aby byl úspěšný člen týmu Kanady.“