Česká republika podepsala Artemisovu smlouvu o mírovém průzkumu Měsíce

Počet signatářů Artemisovy úmluvy stále roste.

Český ministr zahraničí Jan Lipavský se při slavnostním ceremoniálu v sídle NASA ve Washingtonu ve středu (3. května) připojil k administrátorovi NASA Billu Nelsonovi, aby jménem země podepsal smlouvu s Artemis. Česká republika se tak stala 24. zemí, která podepsala mezinárodní smlouvu, která stanoví zásady pro odpovědný průzkum a vývoj Měsíce a vesmíru.

„Věřím, že dohody Artemis umožní užší spolupráci a integraci mezi podobně smýšlejícími zeměmi,“ řekl Lipovský na středečním ceremoniálu. „Věříme, že tento podpis nastartuje rozvoj institucionální a průmyslové spolupráce v rámci komunity Artemis.“

Lipavsky ve svých poznámkách popsal desítky let výzkumu v České republice v oblasti vesmírné vědy, kromě současných snah, jako je vývoj zařízení pro plánovanou vesmírnou stanici Lunar Gateway NASA. Největší evropský logistický lander Dokáže přepravit tuny nákladu na Měsíc a zpět. V dubnu 2023 navíc Evropská kosmická agentura (ESA) financovala studie v několika českých výzkumných ústavech zaměřené na posouzení proveditelnosti vývoje rakety na jaderný pohon pro průzkum hlubokého vesmíru.

Bill Nelson z NASA během slavnostního podpisu hovořil o důležitosti mezinárodní spolupráce jako základu pro pokrok ve vesmíru.

„Společně nás spojují možnosti průzkumu hlubokého vesmíru. Spojuje nás příslib dobré vůle na Zemi, protože objevy posilují diplomacii,“ řekl Nelson. „Nyní, když plujeme po tomto novém vesmírném moři, k cizím vesmírným břehům, je toho hodně, co se musíme naučit. Je toho hodně, co je třeba vzrušovat. Teď jedeme s našimi přáteli a sousedy, a to včetně České republiky.“

Nelson dodal, že astronaut NASA Gene Cernan, poslední člověk, který vstoupil na Měsíc, byl Čech a měl rodinné vazby na malou vesnici jižně od Prahy.

Artemis Accords byly zahájeny v roce 2020 NASA a americkým ministerstvem zahraničí jako nezávazný rámec pro stanovení širokých zásad pro mírovou mezinárodní spolupráci ve vesmíru. Své jméno převzali od řecké bohyně měsíce, po které je pojmenován i projekt Artemis v NASA.

Prvními osmi zeměmi, které podepsaly dohody, byly Spojené státy, Spojené království, Kanada, Austrálie, Japonsko, Itálie, Lucembursko a Spojené arabské emiráty. V tomto seznamu je zahrnuto celkem 24 zemí.

Ne všechny země však vnímaly dohodu Artemis příznivě. Některé země, včetně Ruska a Číny, tvrdily, že rámec je vychýlen ve prospěch Spojených států. Jiné země, jako je Německo, Francie a Indie, od smluv odstoupily kvůli jejich přesvědčení, že zdroje ve vesmíru by neměly být pro ekonomické využití žádným národem povoleny.