AI dává děsivým postavám Street Fighter V lidské tváře

Zangif? obrázek : Sibiř 644

Zatímco Street Fighter v Seznam postav má (většinou) vypadat jako člověk a je jasné, že každý má kreslený nádech, protože hra se nikdy nesnažila být realistická. Pojďme si na chvíli představit, Capcomu byl jsem Snažíte se, aby všichni vypadali opravdově.

To, co zde uvidíte, jsou výsledky krmení modelů postav ve hře pomocí AI s názvem StyleCLIP, která je pravděpodobně nejlépe popsána jako „Textově řízený Photoshop se vším dobrým, špatným a nepořádkem“.

StyleCLIP dokáže s fotografiemi dělat všechny divné a úžasné věci, ale jednou z věcí, do které se lidé v poslední době dostávají, je krmení jejích obrázků fiktivních postav a z druhého konce vyskakování skutečných lidských tváří.

To je úžasné Posádka chodby Video vydané začátkem týdne skvěle ukazuje, co umí, od Thanose, který tolik investoval do osobních svobod, které můžete vidět na níže uvedené miniatuře, až po Geralta, který vypadá … docela dobře, ve skutečnosti:

Ale není tomu tak pouliční rváč, a název řekl pouliční rváč, tak jsme tu pro pouliční rváč. Siberian_644 (kdo dostal obrázky) a Final_Boss (kdo je krmil AI) Druhý den jsem se spojil, abych nakrmil AI celou spoustu tváří postav Aby viděl, s čím může přijít, a v některých případech (Laura, Vega, Chun Li a Lucia) odvedl neuvěřitelnou práci, v jiných ne.

Podívejte se, AI funguje nejlépe, když má jasný pohled na celý obličej, a když dokáže snadno najít klíčové identifikátory, s nimiž má daný obličej pracovat. Postavy, které nosí klobouky, nášivky na očích a obličejové masky, tedy bojují, stejně jako postavy s rysy, jako jsou ostré zuby.

Zde je několik příkladů těch nejúspěšnějších:

To je skvělé! Ale jak jsem řekl, AI je nejlepší, když má pravidelné vlasy a jasný obličej, se kterým se dá pracovat. Ibuki je tedy … výzva. Stejně jako čelenka Rio:

To nejlepší jsem si ale nechal na konec: