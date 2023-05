Byla nalezena vzácná planeta dvakrát větší než Země, kterou by mohl zcela pokrýt oceán

Vzácná planeta byla objevena stovky světelných let daleko a mohla by být klíčem k našemu pochopení planetárních formací tam venku ve vesmíru.

Bylo objeveno více než 5300 exoplanet, ale jen málo z nich odpovídá popisu nově zaznamenané TOI-733b.

TOI-733b, nalezený ve vzdálenosti 245 světelných let, je téměř dvakrát větší než Země a obíhá kolem Slunce o něco menší než naše vlastní.

Přestože existuje mnoho exoplanet, existuje překvapivě malý počet mezi jedenapůlnásobkem průměru Země a dvojnásobnou velikostí, díky čemuž jsou pro vědce zajímavé.

Výzkum provedl tým astronomů pod vedením Iskry Georgievy z Chalmers University of Technology ve Švédsku. K vydání byla přijata v r Astronomie a astrofyzika.

Tým se zaměřil na TOI-733b poté, co byla data o planetě shromážděna teleskopem NASA TESS.

Hustota planety naznačuje dvě věci – buď je zcela pokryta vodou, nebo zcela ztratila atmosféru.

Důkazy ukazují na myšlenku, že atmosféra TOI-733b se pomalu vyčerpává. To je způsobeno blízkostí planety ke své hvězdě, kterou oběhne za pouhých 4,9 dne. Pokud bude atmosféra spálena, znamená to, že by se mohla brzy proměnit v kamennou planetu.

Další možností je, že planeta ztratila vodík a helium, přičemž si zachovala atmosféru plnou vodní páry.

„Odpověď na otázku, zda TOI-733b má sekundární atmosféru nebo je oceánskou planetou, se scvrkává na rozlišení mezi planetou podobnou Neptunu, která ztratila ~ 10 procent svého H/He, aby za sebou zanechala páru atmosféry těžších těkavých látek.“ a ten, který se zformoval a zůstal neporušený.“ relativně po celou dobu svého vývoje.

„I když to přesahuje rámec tohoto článku, nalezení odpovědi na tuto otázku bude mít široké důsledky pro naše chápání exoplanet.“

Tým pokračoval v psaní: „Podle všech účtů se TOI-733 b zdá být zajímavou planetou a má potenciál být malou, ale zásadní součástí řešení větších záhad exoplanetové vědy.

„Se stále narůstajícími hloubkovými teoretickými analýzami a příslibem následných kroků ve vysokém rozlišení ze strany současných a nadcházejících zařízení se zdá, že jsme na správné cestě k nalezení odpovědí na klíčové otázky související s formováním a evolucí planet.“

