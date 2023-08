Indická sonda Chandrayaan-3 úspěšně přistála na Měsíci

Indická kosmická loď bez jakýchkoliv astronautů přistála kolem 8:30 ET poblíž jižního pólu Měsíce, což je oblast vyhledávaná několika zeměmi, protože obsahuje vodu ve formě ledu v trvale zastíněných kráterech.

Indie ve středu přistála s robotickou kosmickou lodí na Měsíci, což se stalo jen několik dní poté, co se ruský rover zřítil na povrch poté, co příliš dlouho střílel ze svých trysek.

Modi prostřednictvím video spojení z Jižní Afriky, kde se účastní summitu takzvaných zemí BRICS, řekl jásajícím zaměstnancům a reportérům v ústředí ISRO, že Indie vstupuje do příznivého historického okamžiku. „Drahá rodino, když vidíme, jak se před námi tvoří historie, naše životy jsou požehnané,“ řekl. „Tento okamžik je oznámením rozvinuté Indie. Tyto okamžiky jsou vynálezem a ohromným růstem… Slíbili jsme na Zemi a splnili jsme ho na Měsíci.“

Mise je jednou z několika určených pro měsíční povrch. Japonsko má koncem tohoto týdne vypustit malou kosmickou loď k Měsíci, aby otestovalo její schopnost přesně přistát, což je schopnost, která by měla být přínosem pro budoucí mise. Později v tomto roce mají také dvě soukromé americké společnosti, které spolupracují na základě smlouvy s NASA, poslat na měsíční povrch robotické kosmické lodě v rámci programu Artemis vesmírné agentury.

Nakonec má NASA v úmyslu vrátit lidi na Měsíc poprvé od posledních misí Apollo v roce 1972. Cílem je tentokrát vytvořit stálou přítomnost na Měsíci a kolem Měsíce a využít měsíční zdroje k ochraně životního prostředí. lidský život. NASA také plánuje sestavit malou vesmírnou stanici s názvem Gateway around the Moon na podporu tohoto úsilí.

Spojené státy se také vrhly do vesmírného závodu s Čínou, která plánuje vyslat astronauty na Měsíc do roku 2030. NASA naplánovala své první přistání člověka, známé jako mise Artemis 3, na rok 2025, ale představitelé NASA nedávno uvedli, že může potenciálně sklouznout do roku 2026. A pokud se bude časová osa i nadále posouvat zpět, Jim Frey, přidružený administrátor NASA pro ředitelství misí pro vývoj průzkumných systémů, řekl začátkem tohoto měsíce, že NASA může „skončit spuštěním jiné mise“.