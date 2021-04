Greg Rutter z Muska (Vic) děkuje všem svým spolupracovníkům do Sloupce 8 „za vtipné návrhy týkající se původu HND SNTZR (C8), ale s potěšením oznamuji, že se tam tento produkt vyrábí v NSW.“

Podle Johna Cratovella z Randwicku jsou výše zmíněné evropské samohlásky (C8) výsledkem bitvy o Jankov v roce 1645. „Jedním z důsledků třicetileté války bylo, že si Švédové vzali samohlásky domů. Později si je vyměnili s Finové pro maso. HNDSNTZR je nápoj. Všestranný český alkoholik. Bylo by škoda si to otřít do rukou. Nejlépe se ochutná cukroví BBRHM, může to být také přísada do benzínu, díky čemuž bude vaše auto více „mil za hodinu“ „Nebo jak by řekli Finové,„ oooooooooooooooooooooomph “.

Vzhledem k tomu, kolikrát byli sportovci slyšet hovořit o „hlasitých“ opozičních týmech, George Zivkovic ze společnosti NorthMed „rád viděl Národní fotbalový svaz přemýšlet o modelu dvoukonferenční soutěže v poezii.“ Věci se rozpadají; centrum nemůže zvedni se, nebo možná: „Dokážeš-li chytit hlavu, když jsi o sobě ztratil všechno …

Další kopie starověkého kamene v Příběhu mísy (C8). “V Aotearoa recept zahrnuje jehněčí ptáky a starou botu. Vzhledem k tomu, že staré špatné vody pro sekání migrovaly z celého Ruska, Japonska a Aljašky, není divu, že je to těžké,” píše Janice Windsor ze Greenwiche.

Čtení o kuřatech a nádobách (C8) nám připomíná, že Weitzas z Ashbury „měl předchozí kariéru plukovníka Toma Parkera, než se stal manažerem Elvise. Tancují.“ Podobnosti s některými filmovými rolemi Elvise jsou náležitě zaznamenány.