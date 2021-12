Falešný modul pro 5G Samsung Galaxy S22 Ultra Rocks Black

Přesně před týdnem jsme vám to ukázali Přináší to nejlepší Galaxy S22 Ultra V konečných barvách se říkalo, že jsou černá, vínová, tmavě zelená a bílá. Dnes jsme se chtěli zaměřit na tuto černou jednotku a ukázat vám, jak krásně zařízení v této barvě vypadá. Twitter Tiper hahahaha (přes SamMobile Byly sdíleny čtyři fotografie s černou jednotkou pro panenky Galaxy S22 Ultra. A s těmi hranatými rohy to rozhodně vypadá, jako by Galaxy S22 Ultra nahradil Galaxy Note a nakonec by mohl dokonce získat přezdívku Galaxy S22 Note.