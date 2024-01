Můj přítel jen lhal o svém zdravotním stavu, aby mohl létat, což je přesně důvod, proč jsem měl nemoc, která mi změnila život.

Dear Prudence každý týden odpovídá na další otázky čtenářů, jen pro Členové SlatePlus. Otázky zadávejte zde. (Je to anonymní!)

vážená opatrnost,

Poslední rok trpím Long COVID. Bylo mi ctí, že se mi dostalo skvělé léčby. Moji přátelé a rodina mě podporovali méně, ale v terapii jsem to řešil. Tento týden měl jeden z mých blízkých přátel na konci zahraniční cesty pozitivní test na koronavirus. Rozhodl se letět domů 12hodinovým letem, když byl nemocný a se svými příznaky, a před leteckou společností to tajil, dokud nebude moci nastoupit do letadla. Mám z toho rozhodnutí hrozný pocit. Můj život se touto nemocí obrátil naruby, už nemohu dělat mnoho věcí, které mě baví, a to velmi zatížilo moji rodinu a naše finance. Všechno proto, že před rokem jsem byl infikován koronavirem někým (který se později objevil), kdo v té době lhal o svém stavu infekce.

Chápu strach a dodatečné náklady spojené s pobytem mimo vaši domovskou zemi za účelem přímého zotavení, protože před několika lety jsem utrpěl nečekané zranění v zahraničí a musel jsem čekat na návrat domů. Pevně ​​však věřím, že k tomu slouží cestovní pojištění a že výhody karantény v tomto případě výrazně převažují nad osobním stresem. Nemohu sladit jeho volbu vystavit ostatní této nemoci s naším desetiletým přátelstvím. Existuje způsob, jak to překonat a pokračovat v našem vztahu?

– Nemocný a bojující

milý bojovníku,

Není možné obejít skutečnost, že váš přítel mohl sedět vedle starší osoby nebo někoho s narušeným imunitním systémem, který onemocněl, a že kdyby udělali zodpovědnou věc a odložili cestu, stále tam mohli být. opravit. Byl sobecký a nedbalý. V mnoha ohledech je to špatné.

Ale co mi dělá potíže a doufám, že tomu dáte trochu milosti, je to, že je to na hovno přesně tak, jak nás politika leteckých společností a všechno ostatní o oficiálním „konci“ koronaviru povzbudilo.

Mezi hroznou politizací viru od počátku, dezinformacemi kolem něj, měnícími se a nekoherentními politikami k jeho potlačení, problémy kolem přístupu k testům a vakcínám a skutečností, že pro mnoho lidí je naprosto nepraktické izolovat se, když se vyvinou. příznaky. Je docela bezpečné předpokládat, že létá všude, zvláště v tomto období obecných respiračních onemocnění. A nejen kvůli lidem, jako je váš přítel. Existují lidé, kteří nikdy nevěřili v koronavirus; Lidé, kteří tomu dříve věřili, ale už o tom neumějí přemýšlet, tak prostě nezpochybňují své náhlé záchvaty „špatné citlivosti“; Lidé, kteří se obávají, že mohou mít koronavirus, ale nemají test; lidé, kteří si nemohou dovolit vzít si volno v práci, když mají COVID-19; Lidé jako můj přítel učitel, kteří se musí vrátit pět dní po pozitivním testu, i když jsou Testy jsou zatím pozitivní; A lidé, kteří věřili, že i kdyby měli koronavirus, nošení lysolových ubrousků by jim zabránilo v šíření nemoci. Každý, kdo letěl tím letem, věděl, že někdo jako váš přítel byl pravděpodobně na palubě. A pokud tomu nasvědčuje moje nedávná zkušenost s leteckou dopravou, dva z nich pravděpodobně měli masku. To je hrozná věc, zvláště pro zvláště zranitelné lidi, kterým stejně jako vám převrátila život naruby infekce, která si vybírá vážnou fyzickou daň. Ale to je hořká realita, ve které žijeme.

To vše znamená, že existuje milion způsobů, jak naše země žalostně selhala, pokud jde o tento virus. Může být smysluplnější zaměřit svůj hněv na osoby odpovědné za tato selhání, než na jednu osobu, která se v probíhající pandemii špatně orientuje bez jakéhokoli institucionálního zásahu. Navíc se už teď potýkáte s nedostatkem podpory v opravdu stresující době a nerada bych si pomyslela, že se trestáte tím, že přerušíte kontakt s přítelem, jehož rezervy pod drobnohledem neobstojí. Když se totiž pozorně podíváte, zjistíte, že to dělá jen málokdo.

Pokud se po přemýšlení o této záležitosti stále cítíte naštvaně nebo znechuceně, když si na tohoto muže vzpomenete, nelze to nijak obejít. Nemůžete se přátelit s někým, o kom jste takto smýšleli. A nikdo vám nemůže vyčítat, že chováte zášť vůči konkrétnímu typu člověka, který způsobil vaše utrpení. Možná by bylo užitečné zamyslet se nad tím, jestli se na něj opravdu zlobíte, nebo kvůli něčemu jinému Větší.

