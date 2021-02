Tento jedinečný Nyan Cat Gif byl prodán na aukci krypto umění k oslavě 10. výročí meme

Memo OG Nyan Cat bylo nahráno na YouTube v roce 2011. GIF : Chris Torres

Nyan Cat oslaví v dubnu 10 let (už se cítíte starý?). A na oslavu výročí jedné z nejužitečnějších memů na internetu vytvořil umělec za GIF Chris Torres nově upravenou verzi K prodeji v aukci. V pátek se dílo prodalo za 300 etherů na platformě Foundation Art Crypto, což je téměř 587 000 dolarů na základě hodnoty kryptoměny v době zveřejnění.

V rozhovoru s hrana, Torres řekl, že nikdy neplánuje prodat další originální obrazový soubor Nyan Cat, což znamená, že sponzor tohoto filmu má nyní skutečně jedinečný kousek.

Řekl prodejnám: „Myslím, že je skvělé vědět, že tam máte jediný kousek.“ „A mám pocit, že Nyan Cat bude opravdu zvláštní postava.“

Torres provedl řadu úprav a změn v téměř deset let starém filmu, který zahrnoval přiblížení filmu a drobné úpravy v umění, aby opravil detaily, které ho v průběhu let trápily. Například se může určitá hvězda objevit a zmizet náhodně v původní animaci s 12 snímky, takže využijte této příležitosti a zcela ji odstraňte. Torres řekl The Verge, že si myslí, že přepracovaná verze „tentokrát dopadla opravdu dobře.“

Pokud vaše obočí stoupne za cenu několika tisíc dolarů, měli byste vědět, že kódovaný trh s uměním je na okamžik v pekle. V posledních letech se objevila řada online platforem, například SuperRare, Zora a Nifty Gateway, kde si umělci a sponzoři vyměňují digitální díla v reálném světě za tisíce dolarů. Nadace je jednou z nejnovějších tváří na scéně, která byla zahájena před pouhými dvěma týdny, ale údajně již vykazuje tržby ve výši 410,00 USD za Verge.

G / O Media může obdržet provizi

Kryptografické platformy obecně prodávají tyto podniky prostřednictvím „nevyměnitelných tokenů“ nebo NFT, což jsou digitální tokeny založené na blockchainu, které představují jedinečná aktiva. Vzhledem k tomu, že NFT nejsou nedělitelné a tyto dva typy nejsou stejné, lze jejich vlastnictví ověřit a sledovat prostřednictvím blockchainu. I když je třeba poznamenat, že na mnoha platformách krypto umění se skutečné prodeje, jako je nový a vylepšený gif Nyan Cat, uskutečňují pomocí Etheru, kryptoměny, která běží na blockchainu Ethereum a je na druhém místě za Bitcoinem, pokud jde o tržní kapitalizaci a velikost. Podle Reuters.

Komunita kryptoměn se již nějakou dobu točí kolem NFT, ale tradiční odvětví uměleckého světa nedávno začala přijímat technologii blockchain. tento týden, Slavná aukční síň Christie’s Oznamuje svou vůbec první aukci sbírky založené na NFT: „Everyday: The First 5,000 Days“ od Beeple, digitálního umělce, jehož řada digitálních děl založených na NFT byla prodána 3,5 milionu $ v prosinci. Christie taky Potvrzeno Bloombergem Plánuje přijmout Ether jako platbu za základní cenu uměleckého díla (sběratelé budou i nadále muset používat staré dolary na pokrytí případných dalších poplatků za aukční dům).