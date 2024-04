Uvnitř měsíce trvajícího úsilí NASA zachránit misi Voyager 1

„Ozval se jásot, lidé zvedli ruce,“ řekla. „A taky pocit úlevy – no, po vší té tvrdé práci a přechodu od neschopnosti získat signál přicházející z Voyageru k možnosti se znovu připojit, to byla obrovská úleva a skvělý pocit.“

„Toho sobotního rána jsme všichni přišli a seděli jsme kolem krabic se sušenkami a čekali, až se vrátí data z Voyageru,“ řekla Linda Spilker, projektová vědkyně pro misi Voyager 1 v NASA Jet Propulsion Laboratory v Pasadeně. Kalifornie. „Věděli jsme přesně, kdy se to stane, bylo to velmi tiché a všichni tam jen seděli a dívali se na obrazovku.“

Problém byl s Voyagerem 1 Poprvé byl objeven v listopadu. V té době NASA uvedla, že je stále v kontaktu s kosmickou lodí a vidí, že přijímá signály ze Země. Ale to, co bylo předáno kontrolorům mise – včetně vědeckých dat a informací o zdraví sondy a jejích různých systémů – bylo zkomolené a nečitelné.

Tím začala měsíční kampaň, která měla zjistit, co se pokazilo, a pokusit se zachránit misi Voyager 1.

Spilker řekl, že ona a její kolegové zůstali optimističtí a optimističtí, ale tým čelil obrovským výzvám. Inženýři se například pokoušeli řešit problémy s kosmickou lodí cestující v mezihvězdném prostoru, vzdáleném více než 15 miliard mil – poslední hovor na dlouhé vzdálenosti.

„S Voyagerem 1 trvá příjem signálu 22 a půl hodiny a 22 a půl hodiny, než se signál vrátí, takže připravíme příkazy a odešleme je a o dva dny později budete může získat odpověď, zda to fungovalo nebo ne,“ řekl Spilker.

Nosná raketa Titan/Centaur-6 nakládá 5. září 1977 modul Voyager 1 NASA v Kennedyho vesmírném středisku. NASA

Tým nakonec zjistil, že problém byl způsoben jedním ze tří počítačů na palubě kosmické lodi. Selhání hardwaru, možná důsledek stáří nebo vystavení radiaci, by pravděpodobně poškodilo malý kousek kódu v paměti počítače, řekl Spilker. Chyba znamenala, že Voyager 1 nebyl schopen poslat zpět koherentní aktualizace o svých zdravotních a vědeckých pozorováních.

Inženýři NASA se rozhodli, že nebudou schopni opravit čip, na kterém byl zkomolený program uložen. Špatný kód byl také tak velký, že jej počítač Voyageru 1 nemohl uložit ani žádné nově načtené instrukce. Protože technologie na palubě Voyageru 1 sahá až do 60. a 70. let 20. století, paměť počítače bledne ve srovnání s jakýmkoli moderním chytrým telefonem. To je zhruba množství paměti v elektronickém klíči od auta, řekl Spilker.

Tým však našel řešení: mohli rozdělit kód na menší kousky a uložit je do různých oblastí paměti počítače. Poté mohou přeprogramovat část, která potřebuje opravu, a zároveň zajistit, že celý systém bude nadále fungovat soudržně.

To byl pozoruhodný úspěch, protože dlouhověkost mise Voyager znamenala, že zde na Zemi neexistovala žádná účinná testovací zařízení ani simulátory. Testovat nové kusy kódu před jejich odesláním do kosmické lodi.

„Byli tam tři různí lidé, kteří prohlíželi kódovou opravu, kterou jsme rozeslali řádek po řádku, a hledali cokoli, co jim uniklo,“ řekl Spilker. „Takže to byla jen oční kontrola softwaru, který jsme poslali.“

Dřina se vyplatila.

NASA oznámila šťastný vývoj v pondělí, Psaní do příspěvku na X: „Vypadáš trochu jako sám sebe, #Voyager1.“ Vlastní kosmická loď Odpověď účtu na sociálních sítíchŘíká: „Hej, to jsem já.“

Zatím tým zjistil, že Voyager 1 je neporušený a funguje normálně. Spilker řekl, že vědecké přístroje sondy fungují a zdá se, že fungují, ale bude nějakou dobu trvat, než Voyager 1 obnoví vysílání vědeckých dat.

Voyager 1 a jeho dvojče, sonda Voyager 2, byly vypuštěny v roce 1977 na mise ke studiu vnější sluneční soustavy. Když se Voyager 1 řítil vesmírem, prolétl kolem Jupiteru a Saturnu, zblízka studoval měsíce planet a cestou pořizoval fotografie.

Voyager 2, 12,6 miliardy mil daleko, se setkal s Jupiterem, Saturnem, Uranem a Neptunem a funguje jako obvykle.

V roce 2012 se Voyager 1 odvážil za hranice sluneční soustavy a stal se prvním člověkem vyrobeným objektem, který vstoupil do mezihvězdného prostoru, neboli mezihvězdného prostoru. Voyager 2 následoval v roce 2018.

Spilker, který poprvé začal pracovat na misích Voyager, když absolvovala vysokou školu v roce 1977, řekl, že mise by mohly trvat do 30. let 20. století. Nakonec se však senzorům vybije energie nebo jejich součásti budou příliš staré na to, aby mohly dále fungovat.

Jednoho dne bude těžké obě mise konečně dokončit, ale Voyager 1 a 2 zůstanou „našimi tichými velvyslanci,“ řekl Spilker.

Obě sondy nesou časové kapsle – zprávy na pozlacených měděných discích známých společně jako… Zlatá deska. Disky obsahují obrázky a zvuky představující život na Zemi a lidskou kulturu, včetně úryvků hudby, zvuků zvířat, smíchu a pozdravů nahraných v různých jazycích. Cílem je, aby sondy přenášely zprávy, aby je astronauti ve vzdálené budoucnosti mohli najít.

„Možná za 40 000 let nebo tak nějak se přiblíží relativně blízko jiné hvězdě a bude nalezen v tom bodě,“ řekl Spilker.