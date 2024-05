Hráči Pokémon Go mění veřejná mapová data, aby chytili vzácné Pokémony

Pokémon Go Přivést pláže k sobě.“/>

Ano, Pokemon Go. Nejžhavější mobilní hra Pro rok 2016 Dodnes zůstává účinnou silou a stahuje se Stovky milionů dolarů ročně z Desítky milionů Aktivní hráči měsíčně.

Součástí toho, co udržuje hru svěží, je neustálý příliv nových Pokémonů. Hra začínala s pouhými 151 původními monstry v roce 2016 a během posledních osmi let postupně doháněla současnou generaci her Switch. Hra je momentálně ve fázi přidávání monster karmín A fialovýA zde tento příběh začíná.

Dva z nejnovějších přírůstků Pokemon Go Seznam je Wiglett a Wigtrio, které vycházejí z návrhů Digletta a Dugtria, kteří žijí na plážích a vypadají trochu podobně Zahradní hadi. Pokemon Go Využívá biomový systém Někteří Pokémoni jsou omezeni na určité typy skutečného terénu, jako jsou lesy, hory a pláže. Zatímco se objeví vodní pokémon, v Beach Biome se objeví Wigglyte a Watertree.

reklama

To byl problém pro vnitrozemské hráče, kteří chtěli chytit tyto nové Pokémony. podle Zpráva od 404 MediaNěkteří z těchto hráčů přidali falešné pláže do OpenStreetMap, aby mohli snadno přistupovat k plážovému biomu Pokemon Go (I když hra On jde Původně používal data Google Maps a zdá se, že přešel na OpenStreetMap Někdy v roce 2017). Přispěvatelé OpenStreetMap objevili „pláže“, které již existovaly v obytných dvorcích, na golfových hřištích a sportovištích.

Není to poprvé, co došlo k takovému přehnanému nadšení Pokemon Go Hráči vyvolali hněv přispěvatelů OpenStreetMap. kompletní Příspěvky na blogu, Wiki záznamyA Prezentace OSM mappeři jsou zde, aby zaplnili mezeru ve znalostech a vysvětlili účel dat OpenStreetMap Pokemon Go Uživatelé a kolaps Pokemon Go Herní mechanika pro frustrované přispěvatele OSM. Je to jedna z věcí, kterou se přispěvatelé OSM snaží objasnit Pokemon Go Hráči: Není jasné, jak často Niantic získává nová mapová data z OSM, takže vaše falešné biomy by mohly zkazit data map, aniž byste získali vzácného Pokémona, kterého chcete.

Jak naznačuje tento blogový příspěvek OSM, ne každý uživatel objeví projekt OpenStreetMap prostřednictvím Pokemon Go Ukončí manipulaci s daty. Ačkoli mnoho uživatelů jsou vandalové, kteří „šíří pravdu“ a vytvářejí neexistující parky, pláže a stezky, aby povzbudili určité Pokémony k šíření, jiní se stávají „velmi pečlivými a důvěryhodnými“ uživateli OSM, kteří „přidávají mnoho cenných doplňků do mapy“ tím, že Přesné mapování míst, kde jsou data OSM neúplná nebo zastaralá.