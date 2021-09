Sopka La Palma: Po výbuchu sopky byly evakuovány tisíce lidí

Angel Victor Torres v příspěvku na Twitteru dodal, že zatím nejsou žádné zprávy o zraněních ani úmrtí.

Záchranné služby na Kanárských ostrovech v neděli pozdě večer tweetovaly, že z oblasti nejblíže erupci bylo evakuováno 5 000 lidí.

Toto číslo zahrnuje 400 turistů, kteří byli evakuováni z hotelu v La Palma a převezeni do hotelu na nedalekém ostrově Tenerife, řekl Torres v rozhovoru pro španělskou rozhlasovou stanici SER.

Po noci nádherných obrazů lávy osvětlující krajinu ostrova Torres agentuře SER řekl, že odborníci se domnívají, že existuje pouze jeden bod erupce, poblíž „řídce osídlené“ části ostrova, kde žije asi 80 000 lidí.

Záběry z ostrova ukazovaly alespoň jednu dálnici proťatou lávovou zdí; Místní představitelé uvedli, že některé domy byly poškozeny.

Úředníci varovali místní obyvatele, aby se vyhnuli výbuchu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen vyjádřila v pondělí ve svém tweetu solidaritu s lidmi z La Palmy. „Jsme v kontaktu se španělskými úřady, abychom poskytli jakoukoli další potřebnou pomoc,“ dodala.

Poté, co se tam v neděli řítil, zůstal španělský premiér Pedro Sanchez na ostrově La Palma, jednom z menších ostrovů na souostroví Kanárských ostrovů u atlantického pobřeží Maroka.

Poté, co Sanchez a další představitelé odložili svou cestu do New Yorku na Valné shromáždění OSN, v pondělí navštívili evakuační centrum. Později měl naplánovaný bližší pohled na sopku a její zničení.

Institut vulkanologie Kanárských ostrovů (Involcan) ve svém prohlášení na Facebooku v neděli napsal, že za posledních devět dní bylo v okolí sopky Cumbre Vieja zaznamenáno více než 25 000 zemětřesení.

Španělské zpravodajské zprávy uvedly, že k poslední velké erupci sopky došlo před 50 lety.

Okresní náčelník uvedl, že na místě bylo asi 400 hasičů, kteří bojovali s jakýmikoli požáry způsobenými proudy lávy.

A španělské ministerstvo dopravy na twitteru napsalo, že zabránilo plavbám lodí v blízkosti sopky, kvůli nebezpečím, které láva proudící do moře.

Kanárské ostrovy jsou oblíbenou turistickou destinací pro britské, německé a další evropské návštěvníky.