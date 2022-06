Kontaveitová vypadla z Wimbledonu ve druhém kole | Sportovní

Kontaveitová byla druhá nasazená ve dvouhře a v prvním kole porazila americkou hráčku Bernardu Peraovou ve dvou setech.

Tato hra však byla jejím prvním soutěžním výstupem od květnového French Open, kde po zápase s Covidem předvedla horší výkon. Kontaveitová také získala před Wimbledonem nového trenéra, Turpina Peltze, který nahradí Dmitrije Tursunova, se kterým ve druhé polovině roku 2021 zaznamenala solidní úspěchy, včetně Wimbledonu.

Niemeyer, 22, hrála teprve svůj druhý velký turnaj v kariéře. Minulý měsíc byla ve Francii poprvé a musela se na to kvalifikovat.

V prvním kole porazila Wang Weiu (Čína) 6:1, 6:4, i když se nikdy předtím nesetkala s jednou z nejlepších hráček – Kontaveitová je momentálně světová trojka – a hrála pouze se šesti ze 40 nejlepších hráčů v její soutěžní kariéra a prohrála. pro každého z nich.

První set začal dobře s Kontaveitovou na podání, ale její soupeřka stále tlačila a brzy byl stav 2:2 na zápasy, načež Neimeierová brejkla na postup 3:2.Ten rozdíl na zápasy udržela, dokud jsem nedostal set 6:4.

Němka stavěla na své sebedůvěře ve druhém setu, zatímco Kontaveitová dělala jednu chybu za druhou, v prvním gamu ztratila své podání dvěma po sobě jdoucími dvojchybami a nikdy se nevzpamatovala, několikrát střílela do sítě nebo ze sítě, nezachytila ​​ani jeden zápas. .

„Upřímně řečeno, nemám slov,“ řekl Niemeyer po zápase. „Byl to jeden z nejlepších zápasů, které jsem odehrál.“

Kontaveit později řekla, že se toužila vrátit do hry poté, co byla koncem dubna nemocná a tvrdě trénovala. Dodala, že se to ukázalo jako chyba, a poznamenala, že si měla dát více času na zotavení a definovat Římský šampionát na začátku května a Roland Garros později ten měsíc, protože pro ni byl doprovázen nízkou energií, a to i venku. Soud, kdy se občas snažila probudit.

. „Byla jsem čím dál tím víc unavená. Rozhodla jsem se, že si dám na pár týdnů úplně volno a moje energie se začala obnovovat,“ dodala s tím, že znovu začala trénovat, zpočátku v posilovně, ale mohla trénovat teprve týden předtím. že. Wimbledon – minula Eastbourne, kde byla loni finalistkou – a tak nedosáhla požadované úrovně kondice, přestože byla nasazena.

V zápase s Niemeierovou udělala Kontaveitová čtyři dvojchyby oproti dvěma soupeřce, která navíc dokázala vystřelit dva yardy. Niemeyer získal 79 procent prvních servisních bodů oproti 57 procentům pro Kontaveit, zatímco jeho počty druhých servisních bodů byly 68 procent a 50 procent v Estonsku a Německu.

Niemeierová si uvědomila všechny čtyři body zastavení, které jí byly předloženy, včetně vítěze, zatímco Kontaveitová nedosáhla bodu zastavení v žádném bodě.

Niemeyer se ve třetím kole utká s ukrajinskou hráčkou, vítězkou z Anheliny Kalininové (34. na světě) a Lesii Tsurenko (WTA 101).

Kontaveitová je stále v soutěži ženských dvojic ve Wimbledonu s partnerkou Shelby Rogersovou (USA), i když Kanepi je také mimo tuto kategorii, poté, co ona a partnerka Renata Vorakova (Česká republika) prohrály zápas prvního kola proti místnímu britskému páru Alicia. Barnett a Olivia Nichols, ve třech setech, 6:1, 4:6, 6:2.

–

