Hamas zveřejňuje video, na kterém je zraněný izraelsko-americký rukojmí Hersh Goldberg Poulin

Ve středu Hamás zveřejnil videoklip, který ukazuje, jak izraelská rukojmí pronáší projev v zajetí. Ve videu se muž představuje jako izraelský Američan Hirsch Goldberg Pauline před vydáním dlouhého prohlášení jasně formulovaného Hamasem, který byl Spojenými státy a Izraelem dlouho označen za teroristickou organizaci.

Video však může dát naději rodině mladého muže, protože zpráva, kterou předává, obsahuje odkaz na 200 dní, které strávil v zajetí – což naznačuje, že bylo natočeno buď 24. dubna, nebo v den výročí tohoto data, přesně 200 dní. po jejím útoku Hamásu. CBS News nemůže ověřit datum natáčení ani obsah videa zveřejněného ozbrojenými brigádami Hamasu Qassam, ale bylo zveřejněno na stejném kanálu sociálních médií, který skupina pravidelně používá k zveřejňování propagandistických videí, včetně Jiní ukazují rukojmí.

Hamás nijak jasně nenaznačil, že Pauline Goldbergová, nyní 24letá, je stále naživu. Byl vážný Byl zraněn, když ozbrojenci vtrhli na hudební festival Byl přítomen poblíž hranic Gazy během bezprecedentního teroristického útoku, který Hamás zahájil 7. října na Izrael.

Rukojmí izraelsko-amerického Hamasu Hersh Goldberg Pauline se objevuje na propagandistickém videu zveřejněném palestinským hnutím 24. dubna 2024.

Na videu se zdá, že Goldberg-Boulinovi chybí levá ruka a na hlavě a obličeji má nějaké viditelné známky, ale mluví jasně hebrejsky a jinak vypadá hubeně, ale zdravě. Video obsahuje anglické titulky, které CBS News ověřilo jako přesné.

Kliknutím sem zobrazíte související média. Kliknutím rozbalíte



Prohlášení, které pronesl, zjevně pod nátlakem v zajetí Hamásu, obsahuje řadu urážek a výtek izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za to, že nedokázal dosáhnout dohody o propuštění zbývajících rukojmích.

Předpokládá se, že v Gaze zůstává zadrženo asi 100 lidí, z asi 240 lidí, které Hamás původně držel jako rukojmí.

Není jasné, kolik ze zbývajících rukojmích je stále naživu, ale Pauline Goldbergová ve videu uvádí, že izraelské letecké útoky na Gazu zabily asi 70 zajatců. Hamas již dříve vydal nepravdivá prohlášení o osudu rukojmích a obvinil Izrael ze zabíjení lidí, kteří byli později nalezeni živí.

Video bylo zveřejněno den poté, co Židé slavili Pesach, a Agence France-Presse citovala matku izraelského muže Rachel Goldbergovou, která v úterý řekla, že „všechny symbolické věci, které o Pesach děláme, budou mít velký význam“. Tento rok má hlubší a hlubší význam.“

Goldberg Na CBS „Face the Nation.“ Moderátorka Margaret Brennanová začátkem tohoto měsíce řekla, že její rodina prožila „nepopsatelně bolestivou odyseu“, když čekala na zprávy o jejím synovi. Už věděli, že přišel o část paže při útoku 7. října na hudebním festivalu Supernova a podle svědků musel nosit vlastní škrtidlo.

Goldberg Pauline je jedním z osmi Američanů, o kterých se předpokládá, že jsou stále zadržováni v Gaze.

Ve videu mladý muž říká, že Netanjahu a jeho kolegové izraelští vůdci by se měli „stydět“ pokračovat ve své misi v Gaze, zatímco on a jeho spoluvězni uvízli „v podzemním pekle, bez vody, jídla a slunce“.

Ke konci prohlášení Goldberg oslovuje Pauline přímo jeho rodině, jmenuje své rodiče a sourozence a říká: „Miluji tě. Vím, že děláš vše pro to, abys mě co nejdříve dostal domů. Chci, abys Udělej to.“ Zůstaň pro mě silný

Rodiče Pauline Goldbergové patří k příbuzným a blízkým rukojmích, kteří se opakovaně setkali s izraelskými vůdci, aby je přiměli vyjednat s Hamasem nové příměří a propuštění rukojmích.

„Nevím, že by kabinet potřeboval zapálit pochodeň, aby dostal tyto rukojmí ven,“ řekl v prosinci Chris Livesay pro CBS News jeho otec Jonathan Bolin. „Ale kdyby ano, stalo by se to dnes.“

„Jestli to Hirsch někde někde uslyší – věz, že tě milujeme, zůstaň silný, přežij,“ prosila jeho matka v rozhovoru pro CBS News a dodala: „Přicházíme. Svět přichází.“

Izrael a Hamás jsou ve válce více

více