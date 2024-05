Hamás tvrdí, že poslední rozhovory o příměří skončily. Izrael hrozí brzy vojenskou operací

Přepnout titulek Tsafrir Abayov / A.B Tsafrir Abayov / A.B

JERUZALÉM – Poslední kolo rozhovorů o příměří v Gaze skončilo v Káhiře po „hloubkových a vážných diskusích“, oznámilo v neděli Hnutí islámského odporu (Hamas) a zopakovalo klíčové požadavky, které Izrael znovu odmítl. Po dřívějších známkách pokroku vypadaly vyhlídky bezútěšně, protože premiér Benjamin Netanjahu slíbil, že odolá mezinárodnímu tlaku na zastavení války.

Izrael uzavřel svůj hlavní přechod, aby dodal tolik potřebnou humanitární pomoc do Gazy poté, co na něj zaútočil Hamás. Ministr obrany Yoav Galant tvrdil, že Hamas to s dosažením dohody nemyslí vážně, a varoval před „silnou operací ve velmi blízké budoucnosti v Rafáhu a na dalších místech po celé Gaze“.

Izrael na jednání zprostředkovaná Egyptem a Katarem delegaci nevyslal. Egyptská oficiální média uvedla, že delegace Hamasu odjela na jednání do Kataru, kde má hnutí politickou kancelář, a v úterý se vrátí do Káhiry k dalšímu jednání.

Další hrozba pro jednání přišla, když Izrael nařídil místním kancelářím katarské satelitní zpravodajské sítě Al-Džazíra, aby zavřely své dveře, a obvinil ji z vysílání podněcování proti Izraeli. Zdá se, že zákaz neovlivňuje operace kanálu v Gaze nebo na Západním břehu Jordánu.

Netanjahu pod tlakem zastánců tvrdé linie ve své vládě nadále snižoval očekávání ohledně dohody o příměří a hlavní požadavky Hamasu označil za „extrémistické“ – včetně stažení izraelských sil z Gazy a ukončení války. Dodal, že se to rovná kapitulaci po útoku Hamasu 7. října, který vedl k vypuknutí bojů.

Vůdce Hamasu Ismail Haniyeh ve svém dřívějším prohlášení uvedl, že hnutí myslí jednání vážně a pozitivně a že zastavení izraelské agrese v Gaze je hlavní prioritou.

Izraelská vláda se však znovu zavázala pokračovat ve vojenské operaci ve městě Rafah, které se nachází na úplném jihu pásma Gazy na hranici s Egyptem, kde nyní více než polovina obyvatel Gazy s 2,3 miliony obyvatel hledá útočiště před Izraelci. útoky. Rafah je hlavním vstupním bodem pro pomoc.

Hlavní hraniční přechod pro dodávky pomoci do Gazy je nyní uzavřen

Dalším příkladem je nyní uzavřený přechod Kerem Shalom. Izraelská armáda oznámila vypálení 10 granátů na přechodu v jižním Izraeli a uvedla, že její stíhací letouny později bombardovaly zdroj. Hamás uvedl, že se zaměřil na izraelské vojáky v oblasti. Izraelská televize Channel 12 uvedla, že deset lidí bylo zraněno, z toho tři ve vážném stavu. Jak dlouho zůstane přejezd uzavřen, není jasné.

Šéf Agentury OSN pro palestinské uprchlíky Philippe Lazzarini vyzval k nezávislému vyšetřování a „odpovědnosti za nehorázné přehlížení humanitárních pracovníků“. Řekl také, že tento týden mu Izrael zabránil podruhé vstoupit do Gazy.

Uzavření přechodu Kerem Shalom přišlo krátce poté, co ředitel Světového potravinového programu Organizace spojených národů potvrdil existenci „masového hladomoru“ ve zdevastovaném severním pásmu Gazy, což je dosud jedno z nejvýraznějších varování před mýtem uvaleným na vstup. pomoci do Pásma. Komentáře nebyly oficiálním prohlášením o hladomoru.

V rozšířených poznámkách poté, co byl zveřejněn celý rozhovor NBC, šéfka Světového potravinového programu Cindy McCainová uvedla, že hladomor se v Gaze „pohybuje na jih“ a že úsilí Izraele umožnit více pomoci v Gaze nestačí. „Nyní máme shluk na vnější hranici, zhruba dost kamionů a dost jídla, aby vydrželo 1,1 milionu lidí na zhruba tři měsíce. Musíme to dostat dovnitř,“ řekla.

Obrovské humanitární potřeby v Gaze vyvíjejí tlak na hledání příměří. Návrh předložený Hamasu egyptskými zprostředkovateli nastiňuje třífázový proces, který by vedl k okamžitému šestitýdennímu příměří a částečnému propuštění izraelských rukojmích zajatých 7. října a může zahrnovat určitý druh izraelského stažení. Počáteční fáze bude trvat 40 dní. Hamás začne propouštět civilní rukojmí výměnou za propuštění palestinských vězňů zadržovaných Izraelem.

Netanjahu tvrdil, že Izrael projevil ochotu k ústupkům, ale řekl, že „bude pokračovat v boji, dokud nedosáhne všech svých cílů“. To zahrnuje stanovený cíl rozdrtit Hamás. Izrael tvrdí, že se musí zaměřit na Rafah, aby tam zasáhl zbývající bojovníky navzdory varováním Spojených států a dalších o nebezpečí pro civilisty.

V neděli izraelský nálet na rodinný dům Al-Attar v městském uprchlickém táboře poblíž Rafahu zabil čtyři děti, včetně kojence, a dva dospělé, podle nemocnice Abu Youssef Al-Najjar.

Další izraelský útok na uprchlický tábor Nuseirat v centru Gazy zabil nejméně pět lidí, uvedla nemocnice mučedníků Al-Aksá, která těla přijala. Izraelská armáda uvedla, že bombardovala velitelské centrum Hamasu v centru Gazy. O obětech se nezmínil.

Netanjahu v plamenném projevu k výročí holocaustu v Izraeli dodal: „Říkám světovým vůdcům, žádný nátlak ani žádné rozhodnutí jakéhokoli mezinárodního fóra nezabrání Izraeli v obraně.

Přeshraniční útok Hamasu ze 7. října zabil asi 1200 lidí a 250 dalších vzal jako rukojmí. Izrael tvrdí, že ozbrojenci stále drží asi 100 rukojmích a ostatky více než 30 dalších. Netanjahu je pod rostoucím tlakem rodin některých rukojmích, aby dosáhl dohody o ukončení války a propuštění rukojmích.

Izraelská letecká a pozemní ofenziva zabila více než 34 500 lidí, podle palestinských zdravotních úředníků, kteří nerozlišují mezi civilisty a bojovníky, ale tvrdí, že většinu mrtvých tvoří ženy a děti.

Izrael viní Hamás ze zabíjení civilistů a obviňuje ho z přítomnosti v obytných a veřejných prostorách. Izraelská armáda tvrdí, že zabila 13 000 ozbrojenců, aniž by poskytla důkazy na podporu tohoto tvrzení.