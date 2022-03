Čarodějnice hrát předsezónní zápasy v Japonsku vs. Warriors

Washington Wizards letos na podzim odcestují do Saitamy v Japonsku, kde sehrají dva předsezónní zápasy proti Golden State Warriors, protože se účastní japonských basketbalových her v roce 2022 ve své domovské zemi Rui Hashimura. Tyto dva zápasy jsou naplánovány na 30. září a 2. října, protože National Basketball Association pokračuje ve své každoroční show po dvouleté přestávce kvůli koronaviru. Washington hrál v zahraničí naposledy v lednu 2019, když v Londýně porazil New York Knicks. Hashimura bude hlavní náplní zápasů mezi Wizards a Warriors jako první hráč japonského původu, který byl uveden do NBA. Loni v létě byl hvězdou týmu Japonska na olympijských hrách v Tokiu a stal se ambasadorem tohoto sportu. Hachimura hrál s Wizards poslední tři sezóny, od té doby, co ho draftovali na deváté místo v roce 2019. Pomohl udělat sérii tak populární v Japonsku a pravděpodobně bude předveden během akcí. „Je nám ctí reprezentovat NBA a skvělou hru basketbalu před publikem japonských fanoušků,“ uvedl v tiskové zprávě prezident Wizards Ted Leonsis. Byli jsme hrdí na to, že ho můžeme přivítat v rodině DC téměř dost dlouho. Tři roky jako dynamický mladý talent a od té doby jsme ho viděli pouze jako hráč vyrůstat.“ Wizards Warriors a Stephen Curry se utkají s dvojnásobným nejužitečnějším hráčem NBA, který patří mezi mezinárodně nejuznávanější hráče ligy. Od té doby, co byl Curry draftován, odehráli Warriors dva předsezónní zápasy v Asii, oba v Číně, v letech 2013 a 2017. Stejně jako Wizards nikdy nehráli v Japonsku. Kromě pravidelného zápasu sezóny v Londýně hráli Wizards předsezónní zápasy v Brazílii, Španělsku, Německu, Mexiku a na Bahamách. Když byli známí jako Bullets, Washington odehrál první zápas mezi týmem NBA a mezinárodním soupeřem v Izraeli v roce 1978. READ Bianca Andreescu se kvalifikuje do prvního kola ve Štrasburku Hachimura je jedním z několika internacionálů na seznamu Wizards, i když obsazení se může v této sezóně změnit prostřednictvím volné agentury a obchodů. Mezi další země zastoupené čaroději patří Lotyšsko (Kristaps Porsengis), Izrael (Denni Avdega), Brazílie (Raul Neto) a Česká republika (Thomas Satoransky).

