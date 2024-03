Ottocast přináší Android Auto a bezdrátové CarPlay do více aut [Save 25%]

Jednou z nejnepříjemnějších částí používání Android Auto je připojení telefonu k autu. Podle mých zkušeností se kabely rychle opotřebovávají, takže spojení je nespolehlivé. Narazil na hrbol na silnici? Jejda, tady je vaše zařízení Android Auto.

Díky Bohu, naši přátelé v… autocast Získejte kompletní sadu hardwarových klíčů, které snadno bezdrátově přenesou Android Auto do vašeho auta – a zároveň podporují bezdrátové CarPlay pro majitele iPhone! na konkrétní čas, 9to5Google Čtenáři mohou využít exkluzivní slevu 25 % na některé knihy Nejlepší produkty Android Auto od společnosti Ottocast pomocí kódu“9to5google25„Až půjdeš ven.

Jedním ze vzrušujících a jedinečných aspektů bezdrátové řady Ottocast je, že se dobře hodí pro rodiny rozdělené přes oddíl Android/iPhone. Dříve, abyste mohli používat Android Auto a CarPlay, jste si museli ponechat kabel USB-C a kabel Lightning a odpojit je a znovu připojit v závislosti na tom, kdo auto řídil. Přepnutí iPhone 15 na USB-C to trochu zmírní, ale ne každý upgraduje hned.

Pomocí jednoho z hardwarových klíčů Ottocast kompatibilních s Android Auto – kompatibilního s většinou vozidel Android Auto a CarPlay – k němu můžete bez problémů snadno připojit svůj iPhone i Android. Stisknutím tlačítka můžete přepnout telefon připojený k vašemu vozu.

AutoAdaptér MX

Na vrcholu prodejní řady je jedna z cenově dostupnějších možností společnosti Ottocast pro bezdrátové zařízení Android Auto, AutoAdaptér MX. Kromě možnosti bezdrátového propojení Android Auto a CarPlay obsahuje Ottoadapter MX podporu pro zrcadlení obrazovky YouTube AirPlay, což otevírá svět nového obsahu pro obrazovku infotainmentu vašeho auta.

Ottocast se také snažil snížit latenci, která obvykle trápí bezdrátové hardwarové klíče Android Auto. To pomáhá zajistit, že vaše kliknutí budou rychlá a že mapa na obrazovce bude reagovat. A věci by měly časem zůstat hladké, protože Ottocast nabízí pro své produkty automatické bezdrátové aktualizace.

Pro řidiče, kteří chtějí pouze podporu Android Auto a CarPlay, ale nepotřebují žádné další zvonky a píšťalky, je tento základní model od Ottocast pravděpodobně tím, co hledáte. a AutoAdaptér MX Běžně má maloobchodní cenu 149 $, ale naši čtenáři si mohou užít exkluzivní slevu 25 % pomocí kódu “9to5google25„.

Play2Video Pro

pohybovat se v sestavě, AutoCast Play2Video Pro Nese mnoho stejných základních funkcí jako Ottoadapter MX – včetně Android Auto, bezdrátového CarPlay s nízkou latencí a automatických aktualizací – ale s jedním zásadním vylepšením.

Namísto konektivity AirPlay obsahuje Play2Video Pro vlastní zážitek na zařízení poháněný systémem Android 12. Díky tomu se obrazovka a reproduktory vašeho auta promění v mini kino, ideální pro sledování několika vašich oblíbených pořadů při čekání v autě. Jednoduše se připojte k síti Wi-Fi, například prostřednictvím hotspotu telefonu, a budete mít přístup k řadě vestavěných aplikací:

IPTV

Netflix

Spotify

USB média

Youtube

Hudba na YouTube

Za všechny tyto dodatečné funkce a vylepšený hardware má Play2Video Pro pouze o něco vyšší maloobchodní cenu, 179 $, s dalšími 25% slevou s naším promo kódem.

Auto iBooks P3

A konečně pro ty, kteří berou své zážitky v autě a mobilních médiích vážně,… Auto iBooks P3 Nabízí obrovský pokrok v kvalitě a funkcích. Jako Play2Video ProOttoAibox P3 obsahuje bezdrátový přístup k Android Auto a CarPlay spolu s vestavěným OttoDrive 2.0 (Android 12). Tento prémiový model však také zahrnuje přístup do obchodu Google Play, díky kterému si můžete nainstalovat mnoho vašich oblíbených aplikací a her, které se spustí přímo na obrazovce vašeho auta.

Pro spouštění těchto aplikací má OttoAibox P3 procesor Snapdragon 665, 8 GB RAM a 128 GB úložiště, které lze rozšířit o dalších 256 GB prostřednictvím slotu pro microSD kartu. To by vám mělo poskytnout dostatek prostoru pro ukládání offline kopií vašich oblíbených filmů, pořadů, her a dalšího.

Co skutečně definuje Auto iBooks P3 Kromě hardwaru obsahuje mini-HDMI port. To vám umožní současně zobrazovat aplikace Android Auto/CarPlay nebo OttoDrive na displeji infotainmentu vašeho vozu a na displeji zadní opěrky hlavy, aby se vaše rodina bavila.

OttoAibox P3 je také navržen tak, aby byl extrémně přenosný. Po dlouhé cestě můžete krabici o velikosti dlaně vyndat z auta a připojit ji k přenosnému projektoru nebo třeba televizi v hotelovém pokoji. Jednoduše jej připojte k zařízení Ottocast K dispozici dálkové ovládání. Ať jdete kamkoli, váš oblíbený obsah může jít s vámi!

Pro zajištění tohoto prémiového a prémiového zážitku má OttoAibox P3 přirozeně vyšší cenu, která se prodává za 339 $. Naši věrní čtenáři se ale opět mohou těšit na exkluzivní 25% slevu pomocí kódu “9to5google25„, Vyrobeno OttoAibox P3 Skvělá nabídka pro každého, kdo hledá způsob, jak dramaticky zlepšit zábavu v autě (a mimo něj!).