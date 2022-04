Zde jsou tři nová auta, která přijdou na Gran Turismo 7 25. dubna

Po zveřejnění upoutávky online si myslíme, že je to Suzuki Cappuccino, nejnovější Subaru BRZ a jeho závodní bratranec GT300.

První nová auta po vydání Gran Turismo 7 Již brzy – pondělí 25. dubna 2022.

Jako Informujte nás dřívebude údržba serverů pro Polyphony Digital sestaví kolekci vozidel příští pondělí. To obvykle znamená, že jakmile budete opět online, bude následovat aktualizace hry.

Producent titulu Kazunori Yamauchi dnes (24. dubna) tweetoval obrázek se siluetou tří aut přicházejících do hry. Každý z nich je jemně zastíněn, aby zakryl svou identitu, i když ne takovým způsobem, že byste nemohli poznat alespoň jeho základ.

Fotografie je doplněna slovy: „Aktualizace přichází příští týden.“

To bylo základem života GT Sport, protože Yamauchi naposledy škádlil nový obsah tímto způsobem července 2021 Pro Toyotu GR86.

Tady je to, k čemu podle nás dojdou tři auta Gran Turismo 7 25. dubna. Určitě nám napište do komentářů, jaké by to podle vás mohly být.

suzuki cappuccino

Cappuccino, vyráběný sedm let v 90. letech, je kompaktní roadster postavený podle japonských předpisů Kei Car, které určují jeho velikost a objem motoru.

Má motor o objemu 657 ccm s tříválcovým turbodmychadlem, takže žádné rychlostní rekordy padat nebudou. Bude se to hodit pro nedávno přidanou Autopolis One Hour Mission do hry, kde sedíte po boku herních konkurentů jako Daihatsu Copen, Honda S660 a Honda Beat.

A je zajímavé, vzhledem k jejímu věku, očekávat, že tohle by se tam nevešlo Brand Central Showroom se objeví v rámci cyklu ojetých vozů.

Subaru BRZ ZD8

Očekáváme, že třetím vozem na tmavém obrázku bude nová generace Subaru BRZ. Platforma Toyota GR86, která je již součástí sdílené hry Gran Turismo 7, byla BRZ zahrnuta jako součást připravované herní hry. Soutěž TOYOTA GAZOO Racing GT Cup.

Zavedení všech těchto faktorů vede k tomu, že ZD8 BRZ dorazí do Brand Central na Gran Turismo 7 25. dubna.

Subaru BRZ SUPER GT GT300

Takuto Iguchi & Hideki Yamauchi, R&D Sport, Subaru BRZ GT300 (ZD8), Yasushi Ishihara, obrázky motorsportu

Předpokládá se, že závodní verze stejného nového ZD8 Subaru BRZ bude po pondělní aktualizaci k dispozici také na Gran Turismo 7.

Vypadá to, že toto je speciální závodní vůz pro rok 2021, ve kterém se bude soutěžit třída GT300 Z předního japonského šampionátu motorsportu – SUPER GT.

Číslo 61 zadali R&D Sport, Takuto Iguchi a Hideki Yamauchi. Jejich jména můžete vidět pouze na obrázku upoutávky.

Tento vůz bude ve třídě Gr.3 a bude doplňovat Existující Subaru WRC Gr.3.

Další funkce a rozvržení tratí

To se řídí plánem stanoveným Yamauchi vysvětlit „…Některé další aktualizace budou zveřejněny ode dneška do konce dubna, které přidají nová auta a rozvržení tratí, stejně jako implementují některé další opravy.“

vzdálenost 1 milion kreditů zdarma pro všechny hráče Nedávné přírůstky do nových misí A tyto tři nové vozy jsou potvrzeny 25., takže budou zítra také další herní změny a nové rozložení tratí? To zjistíme za pár hodin.

zdroj obrázku: obrázky motorsportu