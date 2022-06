2022 FIA Cross Car Academy probíhá v Německu

Druhá sezóna pro začínající rally a hvězdy rally ve věku 13-16 let

Oživený přístup FIA k populárnímu motorsportu se zaměřuje na větší příležitosti a větší rozmanitost mezi další generací konkurentů

Druhá sezóna nové dynamické iniciativy FIA poskytnout cenově dostupnou a zábavnou základní třídu mladým terénním talentům začíná tento víkend v německém Machenburgu.

Hlavním zaměřením FIA pod vedením prezidenta Mohameda Ben Sulayema ​​je oživit základní úroveň motoristického sportu po celém světě a poskytnout více příležitostí a rozmanitosti pro talenty, kterým slouží. Cross Car sdružuje talentované mezinárodní pole mladých jezdců ve věku 13 až 16 let, jejichž cílem je založit kariéru v rallye nebo rallycrossu.

Udržením nákladů na nízké úrovni poskytuje FIA ​​​​Cross Car Academy příležitost zazářit ve vůdčích talentech vytvořením rovných podmínek prostřednictvím pole „dosah a řízení“ vozidel TN5 Cross Car. Tato vozidla, poháněná motory Yamaha MT07 o objemu 690 ccm, 75 k, se šestistupňovou sekvenční převodovkou, jsou ideálním testovacím prostředím pro mladé talenty, aby zazářily, a zároveň nabízejí masivní zábavu a sportovní nabídky.

Akademie FIA ​​Cross Car Academy staví jezdce na první místo a nabízí cenově dostupné vysoce výkonné závody a mentorství pro potenciální budoucí superhvězdy. Mohou se soustředit na zdokonalování svých dovedností s podporou belgických odborníků na nastavení LifeLive, kteří vytvářejí pole 20 konkurentů napříč vozy a poskytují podporu registrovaným konkurentům ve všech aspektech jejich vývoje.

Jako měřítko toho, jak efektivní je tento vzorec, propukla úvodní bitva o titul v roce 2021 v posledním podniku sezóny. Do čela se nakonec dostal mladý Španěl a Lotyš Gilles Mimbrado před francouzským rivalem Etiennem Bebojolem a vítězem minulého kola Karlem Pederem Nordstrandem. Čtrnáctiletý šampion porazil během prvního ročníku seriálu 15 dalších konkurentů a použil to jako odrazový můstek pro vstup do soutěže Rally4 během přípravy na sezónu 2022.

V této sezóně je k vidění další bohatství mladých mezinárodních talentů. Mezi očekávanými uchazeči jsou belgičtí teenageři Emilian Allart a Romuald Demellin, Ital Matteo Bernini, Valentino Lida, Čech Stanislav Prusik, Němec Samuel Droz, Španěl Miguel Gaiusho Vasquez a Nor Erik Svinshult. Nedávné soutěže zaměřené na sledování stop legend, jako jsou Michele Mouton a Louise Aitken Walker, je kyperská rivalka Tara Lakuniko.

Akademie FIA ​​Cross Car Academy pro rok 2022 poběží letos pětkrát vedle mistrovství Evropy v autokrosu FIA, s harmonogramem pokrývajícím severní a jižní Evropu.

Prohlídka stránek Historie země

1 Matschenberg Německo 24.–26. června

2 Todijk Nizozemsko 30.–31. července

3 – Přerov, Česká republika, 20.-21. srpna

4 Maggiora Itálie 24.–25. září

5 Molerosa, Španělsko 8.-9. října

Dokončit

Domovskou stránku FIA Cross Car Academy s kompletními informacemi o seriálu a jeho oddanosti populárnímu motorsportu naleznete zde (odkaz: https://www.fia.com/news/fia-cross-car-academy-trophy-year-2 )

Příběh sezóny 2021 může Gil Mimbrado vidět zde (odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=yh62Bi-bSDE)

Kompletní informace o účasti na FIA® Cross Car Academy naleznete zde: (odkaz: https://www.xcacademytrophy.com/)