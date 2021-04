Korálové útesy v Rudém moři jsou vystaveny riziku vybělení, pokud teplota poklesne – studie

Korály, které žijí v severním Rudém moři a v Akabském zálivu, jsou vystaveny riziku vybělení, pokud jsou Voda Nový výzkum ukazuje pokles teplot, protože společná spolupráce mezi School of Life Sciences na Bar-Ilan University Mina, Everard Goodman a International Institute of Marine Sciences v Eilatu a publikovaná v časopise PeerJ testovala korály při nízké teplotě v kontrolovaných experimenty určující bělení je proces ovlivněný Coralem, jedním z nejrozmanitějších ekosystémů na planetě, změnami teploty a vyháněním řas, které žijí v jejich tkáních, což způsobuje jejich zbelení. Výzkum Profesor Maoz Fine z univerzity Bar-Ilan a jeho tým prokázali, že korálové útesy na březích Izraele prokázaly vyšší schopnost odolat vyšším teplotám moře ve srovnání s jinými korálovými útesy po celém světě, což může mít pro svět cenné důsledky . Pomocí simulačního systému Rudého moře k vystavení korálových útesů vyšším než očekávaným teplotám s globálním oteplováním Vine a jeho tým původně zjistili, že korály se dobře přizpůsobují teplejším vodám. S experty, kteří předpovídají, že Rudé moře vstoupí do chladnějšího období, však výsledky ukazují, jak mírné snížení by mohlo poškodit rozsáhlý ekosystém.

„I když jsme opakovaně prokázali vysokou teplotní toleranci korálových útesů na mělkých útesech v Eilatu, chtěli jsme vyzkoušet možnost, že tato výjimečná tepelná tolerance přichází s kompromisem citlivosti na chlad,“ uvedla doktorka Jessica Billworthy. Provedla doktorský výzkum na katedře Vine.

