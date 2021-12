Producenti nominovaní na Oscara se připojili k obsazení filmu „Nežádoucí věci a lidé“.

Výroba začala ve stop motion animaci O nechtěných věcech a lidech, na motivy úspěšné knihy originálních a nevšedních pohádek Arnošta Goldflama. Čtyřdílný soubor Pohádek byl vybrán společností MAUR Film (Česká republika) v roce 2015 koprodukčním týmem evropských producentů, který zahrnuje také Artyčok (Slovinsko), ZVVIKS (Slovinsko) a Vivement Lundi! (Francie).

Partnerství vzniklo díky pravidelné účasti vedoucích ateliérů Martina Vandase, Jorge Krasnohorského, Jean-Françoise Le Curie a Kolja Saxeda na Středoevropském a východoevropském animačním fóru jako pořadatelé, školitelé workshopů a účastníci. Po rozvíjení vztahů a sdílení znalostí v oboru v průběhu let partneři vytvořili úplnou paritu ve své spolupráci: všechny čtyři společnosti mají stejný podíl v oblastech společné výroby, práv a distribuce.

O nechtěných věcech a lidech Hovoří o tragédiích a odolnosti života: Příběh otevírá bolestivé téma smrti, ale také ukazuje, jak společně strávený čas, sdílení příběhů a empatie pomáhají překonat ty nejtěžší chvíle. Antologie přistoupí k těmto okamžikům s laskavostí, porozuměním a dobrou náladou, protože podtrhuje sílu vyprávění – zejména proto, že je prospěšná dětem.

Projekt byl od počátku koncipován pro loutkovou animaci, s cílem výtvarného stylu stále v dosahu malých diváků. Každý producent má s touto technologií bohaté zkušenosti: Vandas (MAUR) produkoval oceněný krátký film dívka (2019) Vítěz Student Academy Award 2019 a nominace na Oscara za nejlepší krátký animovaný film. Le Corre (Vivement Lundi!) byl také nominován na Oscara Nezapomeň (2019).

Producenti mají bohaté zkušenosti i s hranými filmy, včetně utéct (Vivement Lundi!, 2021), nominovaný na tři evropské filmové ceny a vítěz Grand Prix Annecy Cristal a Animation Is Film; průchod (MAUR, 2021), který získal zvláštní uznání v soutěži Annecy and Audience Award na Animation Is Film; A bílé plastové nebe (Artichoke, 2022), poháněný Eurimages.

Na oceňovaném animovaném krátkém filmu pracoval slovinský ZVVIKS Sbohem – rozloučení (2016) a produkoval úspěšnou dětskou sérii Stop-Motion koya (2011-2019). O nechtěných věcech a lidech Půjde o první stop motion v historii slovinské animace.

O nechtěných věcech a lidech Objevuje se jako sourozenci Tom (čtyři), Susan (8) a Derek (10), kteří poprvé od babiččiny smrti tráví víkend v domě svého dědečka. Dětem se po babičce stýská, zvlášť když přijde večer a není komu vyprávět pohádku před spaním. Dědeček, který je spisovatel, nemá náladu na příběhy. Se ztrátou lásky přišel i o múzu. Susan se rozhodne vzít věci do svých rukou: vezme prababiččino sombrero a pomocí své představivosti přenese všechny do světa kouzel. S každým příběhem se každý člen rodiny učí přijmout myšlenku, že babička je navždy pryč. Nebo je to skutečně tak?

75minutový film je rozdělen do čtyř částí. Rámeček filmu „Matchbox“ (pracovní název) byl produkován ve Francii Jean-Claude Rosickem (Čtyři oči estrus) z textu Blandine Jet. První pohádka před spaním „The Orphans“ (WT) o dětech zachráněných hrdinskými kočkami vznikla v České republice a režíroval ji David Súkup, který adaptoval Goldflamův příběh s Markem Krallem a Peterem Krajčičem. Druhý příběh, „Old Apple Heart“ (WT), se promění v divoká zvířata, která pronásledují mladé chlapce opuštěným sadem a režírují ho Patrick Bash a Martin Smatana (papírový drak), upravený z Pašše a vyrobený na Slovensku. Třetím příběhem je „Yesterday’s Newspaper“ (WT), který je o osamělém dědečkovi, který se učí létat, v režii Leona Widmara (Sbohem – rozloučení), upravené autory Kaja Balog a Maja Kretschnik.

Včerejší noviny se začaly vyrábět ve Slovinsku na konci listopadu a jejich vydání je naplánováno na 135 dní, přičemž 20 dní blokování bude probíhat současně na dvou scénách spolu s postprodukcí. Aardman alum Julia Peguet je hlavní animátorkou projektu ZVVIKS a Patricia Ortiz Martinez je uměleckou ředitelkou.

Film získal podporu od Creative Europe MEDIA i regionálních a národních filmových fondů ve všech producentských zemích. Dva vysílatelé (Česká televize, RTV Slovinsko) jsou již přihlášeni, distributoři kin (úroveň K – Tine Klint) jsou potvrzeni a francouzský distributor má za sebou premiéru. Projekt vyhrál CEE Animation Forum 2018 a byl uveden na Cartoon Movie 2019, za což získal cenu Eurimages Co-Production Development Award.

O nechtěných věcech a lidech Premiéra se očekává v roce 2024.