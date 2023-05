Časné příznaky rakoviny tlustého střeva u mladých dospělých: Co vědět

Nevysvětlitelné, prodloužené záchvaty průjmu, bolesti žaludku a špinění během stolice mohou být příznaky časného nástupu kolorektálního karcinomu – onemocnění, které se stále častěji vyskytuje u mladých lidí, kteří nejsou dostatečně staří na to, aby se kvalifikovali na kolonoskopii.

Nejznepokojivějším časným příznakem je rektální krvácení, možný příznak rakoviny tlustého střeva, o kterém se mimo koupelnu příliš nemluví.

„Může být těžké nebo trapné o tom mluvit,“ řekl Dr. Matthew Clady, MD, ředitel kolorektální chirurgie na Ohio State University Comprehensive Cancer Center. „Skutečnost je ale taková, že každý se něčím takovým zabývá,“ řekl a je důležité pochopit, co je normální a co ne.

Nový výzkum z Washington University School of Medicine v St. Louis, publikovaný ve čtvrtek v Journal of the National Cancer Institute, zahrnoval 5075 lidí s časným nástupem kolorektálního karcinomu.

Cílem bylo odhalit příznaky, které mohou dávat časné příznaky kolorektálního karcinomu, onemocnění, které je v posledních letech mezi mladými lidmi na vzestupu a alarmující počet je diagnostikován až v pokročilých stádiích. Podle American Cancer SocietyOd roku 1995 do roku 2019 se podíl případů kolorektálního karcinomu, které se vyskytnou u osob mladších 55 let, zdvojnásobil, z 11 % na 20 %.

Nový výzkum našel čtyři různé signály až dva roky před diagnózou kolorektálního karcinomu:

Bolení břicha.

Krvácení z konečníku.

přetrvávající průjem.

Anémie z nedostatku železa. Anémie se obvykle zjistí při každoročních krevních testech.

Účastníci měli alespoň jeden z těchto příznaků s časným nástupem dva roky před tím, než byli diagnostikováni.

Kolonoskopie se však nedoporučuje do věku 45 let nebo později. To znamená, že lidé mohou pociťovat příznaky dlouho předtím, než vyhledají lékařskou péči nebo je jim diagnostikována rakovina tlustého střeva – onemocnění, které je léčitelné, pokud je zachyceno včas, říkají odborníci.

„Jako pacienti tyto věci trochu ignorujeme,“ řekla autorka studie Dr. Cassandra Fritzová, odborná asistentka medicíny v oddělení gastroenterologie na Lékařské fakultě University of Washington.

Přesto Fritz řekl: „Tyto příznaky by vás měly znepokojovat.“ „Navštivte lékaře pro další vyšetření.“

Téměř polovina účastníků studie zažila alespoň jeden z těchto příznaků tři měsíce před diagnózou. Riziko diagnózy rakoviny se zvýšilo s dalšími příznaky.

Další autor studie, Yin Kao, odborný asistent chirurgie na katedře věd o veřejném zdraví na University of Washington College of Medicine, uvedl, že výzkum poukazuje na „znepokojivý problém“ pro mladé lidi a lékaře, kteří se o ně starají. „Vysíláme velmi jasnou zprávu, že mladí lidé si musí být vědomi těchto příznaků,“ řekl Kao.

Příznaky, jako je průjem a bolest břicha, mohou být normální a přechodné. Odborníci uvedli, že takové příznaky trvají déle než týden bez jakéhokoli známého důvodu, který by vyžadoval lékaře.

„Pacientům říkám, že pokud máte průjem, který rychle odezní, pravděpodobně se není čeho bát,“ řekl Fritz. „Ale pokud si všimnete, že to trvá týdny nebo měsíc, mohlo by to být něco, o čem byste si měli promluvit“ se svým lékařem primární péče.

Dr. William Dahut, hlavní vědecký pracovník American Cancer Society, nabádá lidi, aby věnovali pozornost časným příznakům, které mohou naznačovat problémy.

„Pokud máte pocit, že je něco neobvyklého, měli byste pracovat tvrději, abyste získali další diagnostické testy,“ řekl Dahut.

