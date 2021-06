Austrálie Covid-19: Perth a Brisbane se blíží v boji proti variabilní deltě

Perth, hlavní město státu Západní Austrálie, zahájil čtyřdenní blokování v úterý o půlnoci, zatímco Brisbane, hlavní město státu Queensland, vstoupí do třídenního blokování od úterního večera.

Připojují se k hlavnímu městu Nového Jižního Walesu, Sydney, a Darwinu, hlavnímu městu severního území, které je již uzamčeno.

Austrálie je již dlouho oslavována pro svou počáteční reakci na pandemii a pro návrat své ekonomiky do starých kolejí.

S touto bezpečností však přišlo uspokojení, zejména ve federální vládě, která nedokázala zajistit dostatek dávek vakcíny, aby zabránila pravidelným odstávkám, které vycházejí z „jističe“. pokaždé Objevuje se několik případů, nebo dokonce delší omezení, s nimiž se nyní hlavní města potýkají.

Obyvatelé Perthu a sousedního regionu Peel musí zůstat doma, s výjimkou naléhavých důvodů poté, co úředníci objevili třetí případ spojený s vypuknutím choroby v Sydney.

A v Brisbane, třetím největším městě v zemi, budou lidé požádáni, aby zůstali doma, s výjimkou základní práce, zdravotní péče, nakupování nebo cvičení.

Sydney, kde žije pětina z 25 milionů australských lidí, je do dvoutýdenního uzavření do 9. července, zatímco uzavření v Darwinu bylo prodlouženo o dalších 72 hodin až do pátku.

Obavy z toho, že by kmen Delta mohl vést k velkému ohnisku, zaznamenaly také určitou formu omezení zavedených ve většině ostatních měst, kde bylo postiženo více než 20 milionů Australanů nebo přibližně 80% populace.

Pozdní pondělí úřady uvedly, že lidé mladší 60 let by nyní mohli získat vakcínu AstraZeneca Covid-19, pokud by je lékař schválil, což by se vztahovalo na systém kompenzace bezchybnosti, aby se tak zvýšila rychlost pomalé imunizace.

Očkování se také stalo povinným pro pečovatele o seniory a vysoce rizikové zaměstnance v karanténních hotelích.

„Jsem docela spokojen s tím, jak se šíří péče o seniory,“ řekl v úterý australský hlavní lékař Paul Kelly australské vysílací společnosti.

Uzamčení, rychlé sledování kontaktů a přísná pravidla pro sociální distancování pomohly Austrálii udržet čísla Covid-19 relativně nízká, s jen něco přes 30 500 případů a 910 úmrtí – ale zavedení vakcíny čelilo mnoha překážkám.

Před dvěma týdny úředníci omezili používání vakcín AstraZeneca na použití pouze pro osoby starší 60 let kvůli obavám o krevní sraženinu, zatímco při zásadní změně imunizační kampaně doporučili injekce Pfizer všem mladším 60 let.