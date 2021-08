Android 12: Lockscreen nyní používá Google Sans

Android 12 Beta 4 přidal značné množství nových funkcí a funkcí, ale na zamykací obrazovce byly tři vylepšení, které zahrnují nové písmo Google Sans pro Now Play a také některé vylepšené ikony pro další stávající funkce.

dokázali jsme to hluboké potápění Díky tomu je toto nejnovější vydání beta OS, ale stále nacházíme nová malá vylepšení a změny, čím více času trávíme s Beta 4. Na obrazovce uzamčení došlo v Androidu 12 Developer Preview k několika významným změnám a nyní je v beta verzi. S Beta 4 byly přidány tři nové vylepšení, včetně dalšího použití písma Google Sans, tentokrát pro nyní populární funkci rozpoznávání hudby.

Písmo je mnohem širší, mírně zaoblenější a s menší vzdáleností od užšího písma Roboto خط linka dříve používané. Je to velmi přesné, ale možná jste si toho už všimli a těžko jste zjistili, co se změnilo. Takže ano, nejsi blázen. Funkce Now Playing používá pouze písmo Google Sans, jak uvidíte na Gboardu a různých dalších oblastech Androidu – a přidružených aplikacích. Jak malá je změna, se můžete podívat níže:

Uzamknutá obrazovka Android 12 Beta 3

Uzamknutá obrazovka Android 12 Beta 4

Další menší modifikací – ukázanou výše – je symbol karet a pruhů. Ikona nám nyní připomíná spíše kreditní kartu s magnetickým proužkem než peněženku plnou kreditních karet. Při rychlém prohlížení je plošší a snáze dešifrovatelný. Můžeme očekávat, že to bude významná změna pro lidi, kteří nemusí být s Androidem příliš obeznámeni a potýkají se s novým kódem zamykací obrazovky, který je třeba řešit.

Připojení k novému písmu Google Sans ve službě Now Play a aktualizované ikoně Karty a průkazy je malou změnou umístění indikátoru zámku zařízení – nebo zámku. Ikona zámku byla přesunuta do více centrální polohy, než je spodní poloha, ve které žije tak dlouho.

Žádná ze změn, ať už je to písmo Google Sans pro Now Play nebo upravené ikony a umístění, zásadně nezmění váš každodenní zážitek s Androidem 12 Beta 4 – a není to bez Problémy. Přidejte však naprostý objem dalších malých vychytávek a výsledkem je úplně jiné uživatelské rozhraní než Android 11 a starší.

Dejte nám vědět, co si myslíte o změnách v sekci komentáře níže.

Více o Androidu 12:

FTC: K získání příjmů používáme partnerské odkazy. více.

Další novinky najdete na YouTube 9to5Google: