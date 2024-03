V „Princess Peach: Showtime!“ mohou mít ženy opravdu všechno

Jen rok poté, co vyšla Barbie, přišla první videoherní princezna v novém titulu, který definitivně odpovídá: „Ano, ženy mohou mít všechno.“

„Princess Peach: Showtime!“, který vyjde 22. března pro Nintendo Switch, je prvním sólovým titulem za téměř 20 let pro princeznu Peach, ikonickou postavu nejlépe známou jako první herní slečna v nouzi. Málokdo by možná čekal, že fiktivní královská ztvárňuje víc než jen povrchní feminismus a rozklad patriarchátu. Ale „Showtime!“ Je považována za výrazně pokročilejší než její vydání z roku 2005, „Super Princess Peach“, což byla velmi zábavná hra pro Nintendo DS se zastaralým pohledem na to, jakou silou může žena vládnout (všechny její síly se točily kolem „emocí“).