Hurá! Universal Studios Hollywood bude mít svůj vlastní Super Nintendo World

Hej Nintendo, nemůžeme uvěřit, že jsme se tě kdy ptali. Mysleli jsme, že další 10. březen necháte projít bez povyku, nebo ještě hůř Aktivně odstraňovat Mario věci z našich životů – Ale dokázal jsi, že jsme se všichni mýlili!

Dnes v tento Mario den máme vzrušující nové oznámení: Super Nintendo World po svém úspěchu v Universal Studios Japan přichází také do USA.

#SuperNintendoWorld Otevírá se v roce 2023 v Universal Studios Hollywood! Zvyšte úroveň s exkluzivním zbožím v obchodě Feature Presentation Store, který bude brzy otevřen. pic.twitter.com/4qh0bDACGN– Universal Studios Hollywood (UniStudios) 10. března 2022

A… to je vše, co víme! Bude to podobný zážitek jako ten japonský, který se hodně zaměřuje na celkový vzhled Super Maria s jednou nebo dvěma jízdami a kavárnami, nebo to budou Big Rollercoasters? Většinou ne. Ale nelíbí se vám jízda na raketě z Super Mario Sunshine? nebo z malého nákupního košíku Donkey Kong? nebo doslova kterýkoli ze souborů Mario Kart 8 stopy? Hele!!

John Vignucci, ředitel správy portfolia pro třetí strany společnosti Nintendo, zveřejnil fotografii parku v akci:

můžeš Přečtěte si vše o japonské hře Super Nintendo World kliknutím semPak nám řekněte, které kousky byste rádi viděli v americké verzi! je to jídlo? zboží? mazlivý žabí život? Je to žába, ne? Řekl nám, že to byla ropucha.