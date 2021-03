Litton Ent spouští kanál Jack Hanna; Mezinárodní prodejní inkousty DCD Rights

Litton Entertainment spouští kanál Jack Hanna

Spuštěna společnost Litton Entertainment (divize společnosti Hearst Television) Jack Hanna Channel„Bezplatný kanál streamované televize podporovaný reklamami (FAST) věnovaný dobrodružstvím slavného světa zvířat.

Hanna (na snímku) není pro milovníky zvířat cizí. Vzhledem k tomu, že v 70. letech proměnila Columbus, zoo Ohio City na globální destinaci, která v roce 2019 přilákala více než dva miliony návštěvníků, vytvořila Hana franšízu divoké zvěře, která zahrnuje populární televizní pořady. Jack Hannah ve volné příroděA Divoké odpočítávání do Jack Hannah A Zvířecí dobrodružství Jacka HannySledováno ve více než 60 zemích. Je nominován na 15 cen Emmy, je autorem mnoha knih a držitelem mnoha čestných doktorátů.

Toto je druhý FASTOVÝ kanál Littonu poté, co byl spuštěn loni v listopadu Xplore„Který vysílá žánry jako cestování, životní styl, přírodní vědy a další.

Jack Hanna ChannelJeho uvedení na trh je naplánováno dnes na VIZIO SmartCast v USA a v dubnu na Samsung TV Plus v USA i Kanadě.

Litton Entertainment také aktivně hledá další distribuční partnerství na domácí i mezinárodní úrovni pro obě Xplore A Jack Hanna Channel.

Práva DCD chrání velké množství titulů o historii a divoké zvěři

Distributor DCD Rights se sídlem ve Velké Británii podepsal mezinárodní prodej řady novinových titulů z historie a divočiny.

Dohody o sérii dějin Žij s Hitlerem (3 x 60 min), který zkoumá realitu života za nacistického režimu. UKTV získala sérii pro svůj reality kanál, včera GEO Television, n-tv od German Speaking Europe, YLE Finsko, Expressive Media Spain, Beijing Taihe Legend Films China, Radio Television Hong Kong, Czech TV a Channel Hot8 Israel.

Prodej za smrtící výstřel (4 x 60 minut)A Ve spolupráci se společnostmi Mediawan Rights, Autentic a DCD Rights, seriálem, který využívá forenzní medicínu a fakta k vyšetřování zabijáků, se vydal do Spektrum – Maďarsko, Česká republika a Slovensko, Beijing Taihe Legend Films China a Radio Television Hong Kong.

Zatímco Válka Winstona Churchilla (4 x 60 min) vybráno pro A + E’s History and DCD Rights by Knowledge Network in British Columbia, GEO TV for German-Speaking Europe and Spektrum – Hungary, Czech Republic and Slovakia.

Konečně nový prodej pro Nejdivočejší místa (12 x 60 min), který zkoumá přírodní stanoviště a divokou zvěř, včetně Centrální spolupráce Čína, VRT Belgium a P. & R. – Vidět Střední východ.

Australian Lune Media dostane objednávku od SBS

Australská společnost indie Lune Media má za úkol vyrobit třídílný dokumentární seriál Dokážete přežít dál? Bridline? Pro australskou vysílací společnost SBS.

Projekt je vyvíjen a financován SBS s podporou společností Screen Australia a Screen NSW.

Je vedoucím výroby David Galloway a Leonie Lowe, jejichž mnoho kreditů zahrnuje Boj o planetu A, válka v koši, šikana A Bojová ulice. Producentem seriálu je Ashley Davis.

V dalších novinkách je Anastacia Gushina-Perri (dříve McEvoy Media and Seven Network) povýšena na pozici vedoucí výroby ve společnosti Lune Media.

Společnost Harbour Rights podepsala smlouvu s indickou společností DocuBay na získání více než 20 titulů

Společnost Hong Kong Harbour Rights licencovala balíček více než 20 adres pro DocuBay v Indii. Balíček zahrnuje různé typy od publicistiky, armády a divoké zvěře po historii a životní styl, včetně produkcí roku 2020 Kdo … má kontrolu? (1 x 52 min), vyšetřování WHO; Goering the other (1X52 ′), příběh Alberta a jeho bratra Hermanna, jednoho z nejznámějších válečných zločinců druhé světové války.

THAI PBS Thai obdržel řadu zábavních informací Když hrajeme (5 x 45), která zkoumá dětská hřiště v Asii. PTS Taiwan získala kulturu a dokumentární umění včetně Renesance Notre Dame (1 x 52 ‘) a Arthur Miller, Muž jeho století (1 x 60 ‘).

Společnost Harbour Rights také podepsala dohodu o globální distribuci probíhající produkce Za běhu (6 x 26 min), malajská produkční společnost Dosfellas, která sleduje divokého muže Paula Ardena divokou malajskou divočinou a loví nepolapitelný exotický lov.