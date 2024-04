Bezprecedentní objev meteoritu zpochybňuje astrofyzikální modely

Vědci objevili částici meteoritu s bezprecedentním poměrem izotopů hořčíku, což naznačuje, že pochází ze supernovy spalující vodík.

Výzkum objevil vzácnou prachovou částici uvězněnou ve starověkém mimozemském meteoritu tvořeném jinou hvězdou, než je naše Slunce.

Objev učinila hlavní autorka doktorka Nicole Nevilleová a její kolegové během jejích doktorandských studií na Curtinově univerzitě, která nyní působí na Institutu lunárních a planetárních věd ve spolupráci s… NASAJohnsonovo vesmírné středisko.

Meteority a předsluneční zrna

Meteority jsou většinou vyrobeny z materiálu, který se vytvořil v naší sluneční soustavě a mohou také obsahovat malé částice, které pocházejí z hvězd, které se zrodily dávno před naším Sluncem.

Důkaz, že tyto částice, známé jako presolární zrna, jsou zbytky z jiných hvězd, byl nalezen analýzou různých typů prvků, které se v nich nacházejí.

Inovativní analytické techniky

Dr. Neville použil techniku ​​tzv kukuřice Sondová tomografie pro analýzu částic, rekonstrukci chemie na atomové úrovni a přístup k informacím skrytým uvnitř.

Dr Neville řekl: „Tyto částice jsou jako nebeské časové kapsle, které poskytují snímek života jejich mateřské hvězdy.“

„Materiály vytvořené v naší sluneční soustavě mají předvídatelné poměry izotopů – různé typy prvků s různým počtem neutronů.“ Částice, kterou jsme analyzovali, má poměr izotopů hořčíku, který se liší od čehokoli v naší sluneční soustavě.

„Výsledky byly doslova mimo tabulky. Nejextrémnější izotopový poměr hořčíku z předchozích studií presolárních zrn byl asi 1200.

„Tento výjimečně vysoký izotopový poměr lze vysvětlit pouze tvorbou v nedávno objeveném typu hvězdy – supernovy spalující vodík.“

Průlomy v astrofyzice

Spoluautor Dr. David Saxey z John D. Laiter Center v Curtinu řekl: „Výzkum otevírá nové obzory v tom, jak chápeme vesmír, a posouvá hranice jak analytických technik, tak astrofyzikálních modelů.

„Atomová sonda nám poskytla celou úroveň detailů, ke kterým jsme v předchozích studiích neměli přístup,“ řekl Dr. Saksi.

„Supernova spalující vodík je typ hvězdy, která byla objevena teprve nedávno, přibližně ve stejnou dobu, kdy jsme analyzovali drobné prachové částice. Použití atomové sondy v této studii nám dává novou úroveň detailů, která nám pomáhá pochopit, jak tyto hvězdy formulář.“

Propojení laboratorních výsledků s kosmickými jevy

Spoluautor profesor Phil Bland z Curtin School of Earth and Planetary Sciences řekl: „Nové objevy ze studia vzácných částic v meteoritech nám umožňují nahlédnout do kosmických událostí mimo naši sluneční soustavu.

„Je prostě úžasné být schopen korelovat měření v atomovém měřítku v laboratoři s nedávno objeveným typem hvězdy.“

