Poznámky ke specifikacím telefonu Pixel 7 5x optický zoom, odemknutí obličejem a další

Očekává se, že řada Pixel 7 nabídne oproti předchozí generaci poměrně lehkou aktualizaci, ale nový technický list naznačuje, že by fotoaparát mohl přinést trochu více aktualizací, než se dříve očekávalo.

Nedávný únik Pixel 7 tvrdí, že ukazuje technický list a srovnávací stránku pro Pixel 7 a Pixel 7 Pro, s laskavým svolením mobilního operátora na Tchaj-wanu. obrázky Sdíleno poprvé Kanál Google News Telegram byl mezitím údajně odstraněn (dotyčný operátor není uveden jménem).

Vzhledem k povaze úniku to doporučujeme brát se špetkou soli, ale nejsou zde žádné zjevné červené vlajky, které bychom mohli vidět.

Příbuzný: Další únik Pixel Watch ukazuje pásky, nabíječku součástí balení a 24hodinovou výdrž baterie

Co se však můžeme naučit z tohoto nového listu specifikací řady Pixel 7?

Jak už měsíce víme, tento technický list kopíruje 6,7palcové a 6,3palcové obrazovky Pixel 7 Pro a Pixel 7 s panely QHD 120Hz a FHD 90Hz. U telefonů bylo také zmíněno, že mají 12 GB RAM a 8 GB RAM, přičemž oba modely nabízejí 128 GB a 256 GB s Tensor G2 pod kapotou, odolností proti vodě IP68 a kabelovým a bezdrátovým nabíjením.

Zdá se však, že tento technický list potvrzuje některé další podrobnosti, které byly dříve hlášeny. Za prvé, podpora odemykání obličejem je výslovně zmíněna spolu s odemykáním otiskem prstu. To by potvrdilo, jací jsme byli Hlášení na několik měsícůVedle Některé další nedávné úniky. Zdá se, že 10,8MP fotoaparát použitý v předním snímači na obou telefonech bude to, co pomůže této funkci nakonec stát se realitou.

Sekce fotoaparátu je zde možná nejzajímavější.

Podle tohoto listu se specifikacemi Pixel 7 bude mít menší Pixel 7 většinou stejné specifikace fotoaparátu jako předchozí model, s 50MP primárním snímačem, 12MP ultraširokoúhlým a bez teleobjektivu na zadní straně. Na přední straně pak bude zmíněný 10,8MP fotoaparát pro pořizování selfie a odemykání obličejem.

Mezitím bude Pixel 7 Pro podporovat stejný 50MP primární fotoaparát, stejný 12MP ultraširokoúhlý fotoaparát a stejné 10,8MP přední fotoaparáty s 48MP teleobjektivem přidaným do mixu. To je stejné rozlišení jako u Pixel 6 Pro, ale tento technický list tvrdí, že Pixel 7 Pro bude upgradován ze 4x na 5x teleobjektiv. To zvýší výkon optického teleobjektivu a také zvýší hybridní zoom (digitální + optický) na maximálně 30x, oproti 20x u Pixel 6 Pro.

A konečně, další specifikace fotoaparátu, se kterými se zde seznamujeme, zahrnují „Movie Motion Blur“ a „Macro Focus“, z nichž poslední je exkluzivní pro Pixel 7 Pro. Není moc co dodat k tomu, jaké jsou tyto funkce, ale pokud máme hádat, Movie Motion Blur do značné míry vypadá, že bude duplikovat filmový režim Apple na iPhonech, zatímco Macro Focus může používat teleobjektiv jako makro objektiv. , protože tato funkce je dostupná pouze na zařízení Google Pro-tier.

Každopádně bychom se měli dozvědět více o těchto nových režimech a během několika dní bychom se měli podívat na konečný list specifikací pro řadu Pixel 7. Google se chystá oficiálně představit řadu Pixel 7 a Pixel Watch Dne 6. října.

Více o Pixel 7:

FTC: K vydělávání příjmů používáme přidružené odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Google na YouTube pro další novinky: