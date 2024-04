Ministerstvo vnitra říká, že zadržování letů ve Rwandě začne během několika týdnů

před 58 minutami

První let do Rwandy měl vzlétnout v červnu 2022, ale po právních výzvách byl zrušen.

A přesto přichází Informoval o tom The Guardian Převoz lidí do záchytných stanic začne v pondělí.

Ministerstvo vnitra v reakci na to uvedlo, že vláda „vstupuje do poslední fáze“ aktivace této politiky.

Premiér Rishi Sunak uvedl, že první let by měl vzlétnout během 10 až 12 týdnů.

Podle listu The Guardian úředníci plánují zadržet žadatele o azyl, kteří se účastní běžných schůzek v kancelářích imigračních služeb, a také vyzvednou lidi po celé zemi na velkém dvoutýdenním cvičení. Tito lidé budou následně převezeni do záchytných středisek.

Začátkem tohoto týdne irský vicepremiér Micheal Martin uvedl, že došlo ke zvýšení počtu lidí překračujících hranici ze Severního Irska do Republiky, částečně proto, že se lidé „báli“ zůstat ve Spojeném království, odkud by mohli být posláni do Rwandy. . .

„Ale to, co tento komentář objasňuje, jsou dvě věci.

„Za prvé, nelegální přistěhovalectví je celosvětovou výzvou, a proto vidíte tolik zemí, jak mluví o partnerstvích třetích zemí, hledají nové způsoby, jak tento problém vyřešit, a myslím, že budou následovat to, co Spojené království vedlo.

„Myslím si ale, že to také ukazuje, že odstrašující prostředek má podle vašeho komentáře ve skutečnosti účinek, protože lidé se obávají přijít sem, a to říká přesně to, co říkám.