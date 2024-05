Záplavy v Brazílii: na jihu se očekává zhoršení

El Dorado do Sul (Brazílie) – Další vydatné deště se očekávají v již zaplaveném brazilském státě Rio Grande do Sul, kde je mnoho zbývajících obyvatel chudých s omezenou schopností přestěhovat se do méně rizikových oblastí.

Podle pátečního odpoledního bulletinu brazilského Národního meteorologického institutu by o víkendu mohlo spadnout více než 15 centimetrů (asi 6 palců) srážek a potenciálně zhoršit záplavy. Dodala, že existuje také vysoká pravděpodobnost, že vítr zesílí a hladina vody stoupne v jezeře Patos, vedle Porto Alegre, hlavního města státu, a okolí.

Od sobotního rána silně pršelo na severu Rio Grande do Sul, zatímco pršelo v Porto Alegre a jižní části státu.

Carlos Sampaio, 62, žije v komunitě s nízkými příjmy vedle stadionu fotbalového klubu Gremio v Porto Alegre. Jeho dvoupatrový dům by mohl sloužit jako sportovní bar.

Přestože bylo první patro zaplaveno vodou, řekl, že neodejde, částečně kvůli strachu z lupičů ve čtvrti plné zločinů, kde policisté nosí útočné pušky, když hlídkují v zaplavených ulicích. Sampaio ale také neměl kam jít, řekl agentuře Associated Press.

„Analyzuji, jak jsem v bezpečí, a vím, že moje věci nejsou vůbec v bezpečí,“ řekl Sampaio. „Dokud budu moci bojovat za to, co je moje, v rámci své schopnosti nenechat se odhalit, budu bojovat.“

Místní úřady v pátek uvedly, že při povodních od jejich začátku minulý týden zemřelo nejméně 136 lidí a 125 dalších se pohřešuje. Počet lidí vysídlených ze svých domovů v důsledku silných dešťů přesáhl 400 000 lidí, z nichž 70 000 se uchýlí do tělocvičen, škol a dalších dočasných míst.

„Přišel jsem sem v pondělí – kvůli povodni jsem přišel o byt,“ řekl Matthews Vicari, 32letý řidič Uberu, uvnitř útulku, kde bydlí se svým malým synem. „Netrávím tu moc času. Snažím se dostat ven a myslet na něco jiného.“

Někteří obyvatelé státu Rio Grande do Sul našli útočiště v druhých domovech, včetně Alexandry Zanelly, která spoluvlastní obsahovou agenturu v Porto Alegre.

Zanella a její partner se dobrovolně přihlásili, když povodně začaly, ale po opakovaných výpadcích elektřiny a vody se rozhodly odejít. Zamířila do pobřežního městečka Capao da Canoa – zatím nepostiženého povodněmi – kde má rodina jejího partnera letní dům.

„Udělali jsme si výlet s mojí švagrovou, vzali jsme naše dvě kočky, moji matku a jejího přítele, a bezpečně jsme se sem dostali,“ řekla agentuře AP dvaačtyřicetiletá Zanella. Je zcela jasné, že ti, kteří mají „Privilegium odejít, je v bezpečnější pozici, a ti, kteří žijí v chudých oblastech Porto Alegre, nemají jinou možnost.“

V Brazílii chudí lidé často žijí v domech postavených z méně odolných materiálů, jako je dřevo, a v neregulovaných oblastech, které jsou náchylnější k poškození způsobenému extrémním počasím, jako jsou nízko položené oblasti nebo strmé svahy.

„Nemůžeme říci, že to nejhorší je za námi,“ uvedl v pátek na sociálních sítích guvernér Rio Grande do Sul Eduardo Leyte. Předchozí den se odhadovalo, že na obnovu země bude potřeba 19 miliard riyalů (3,7 miliardy dolarů).

Rozsah devastace může být srovnatelnější s hurikánem Katrina, který zasáhl New Orleans v Louisianě v roce 2005, napsal Sergio Valle, hlavní ekonom MB Associates, v páteční poznámce.

Rio Grande do Sul má podle Národního statistického úřadu šestý nejvyšší HDP na obyvatele mezi 26 brazilskými státy a federálními obvody. Mnoho obyvatel tohoto státu jsou potomky italských a německých přistěhovalců.

„V obecné představě jsou lidé z Rio Grande do Sul považováni za bílé a dobře situované, ale to není realita,“ řekla Marilia Clos, výzkumnice z CIPO, klimatického think-tanku. „Je velmi důležité rozptýlit tuto fantazii, protože je založena na politickém cíli“ vymazat černou a chudou populaci, řekla.

Ve městě Canoas, jednom z nejpostiženějších měst ve státě, byl malý dřevěný dům Paola Cesara Wolfa zcela ponořen spolu s veškerým jeho majetkem. Řidič náklaďáku, černoch nyní žije v korbě zapůjčeného náklaďáku se šesti svými sousedy, kteří tam vaří, jí a spí.

Čtyřiapadesátiletý Wolf zvažuje, že odejde z venkova, kde žije od dětství, ale nemá kam jinam jít a nechce opustit své čtyři dospělé děti.

„Je příliš pozdě na to, aby se někdo jako já přesunul někam jinam,“ řekl Wolf v darované bundě, když stál na dálnici.

Meteorologický ústav očekává, že příchod masy chladného suchého vzduchu sníží od pondělí možnost deště. Ale také to znamená, že teploty mají do středy prudce klesnout až k bodu mrazu. To způsobuje, že hypotermie se týká těch, kteří jsou vlhkí a nemají elektřinu.

Celebrity, včetně supermodelky Gisele Bündchen a popové hvězdy Anity, sdílely odkazy a informace o tom, kde a jak přispět na pomoc obětem povodní. Církve, podniky, školy a obyčejní občané se shromáždili po celé zemi, aby nabídli podporu.

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky distribuuje přikrývky a matrace. Ze svých zásob v severní Brazílii a jinde v regionu posílá další položky, jako jsou nouzové přístřešky, kuchyňské soupravy, přikrývky, solární lampy a hygienické sady.

Brazilská federální vláda ve čtvrtek oznámila balíček ve výši 50,9 miliard realů (10 miliard dolarů) pro zaměstnance, příjemce sociálních programů, státy, obce, podniky a venkovské producenty v Rio Grande do Sul.

Ve stejný den brazilské letectvo seskočilo na padácích více než dvě tuny jídla a vody do oblastí nepřístupných kvůli uzavřeným silnicím. Námořnictvo vyslalo na pomoc postiženým tři lodě, včetně víceúčelové letadlové lodi Atlantic, která je podle něj považována za největší válečnou loď v Latinské Americe. K pobřeží státu dorazil v sobotu.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby v pátek řekl, že Spojené státy poslaly 20 000 dolarů na osobní hygienu a úklidové prostředky a poskytnou dalších 100 000 dolarů na humanitární pomoc prostřednictvím stávajících regionálních programů.

Počasí v celé Jižní Americe je ovlivněno klimatickým jevem El Niño, přírodním jevem, který periodicky ohřívá povrchové vody v rovníkovém Tichém oceánu. V Brazílii způsobil El Niňo historicky sucha na severu a silné deště na jihu a letošní dopady byly obzvlášť závažné.

Vědci tvrdí, že extrémní počasí se vyskytuje častěji kvůli klimatickým změnám, způsobeným spalováním fosilních paliv, která vypouštějí emise skleníkových plynů, a drtivou většinou souhlasí s tím, že svět potřebuje výrazně omezit spalování uhlí, ropy a plynu, aby omezil globální oteplování. .

Je také potřeba reagovat na sociální politiku, řekla Nathalie Unterstil, prezidentka Talanoa Institute, think-tanku pro klimatickou politiku se sídlem v Rio de Janeiru.

„Zajištění účinné reakce na změnu klimatu v Brazílii vyžaduje, abychom bojovali proti nerovnosti,“ řekl Unterstiel.

___

Hughes hlásil z Rio de Janeira.