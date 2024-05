Aston Martin Vantage 2025 má novou odvážnou karoserii a výrazné zvýšení výkonu

Je na čase, aby Aston Martin měl vítěze ve svých rukou. Minulý rok aktualizoval DB12 o novou chytrou tvář, spoustu výkonu a druh infotainmentu, jaký byste od luxusního GT chtěli. Vantage, automobil „základní úrovně“ společnosti, dostal podobné zacházení v naději, že dokáže odvrátit pár lidí od prodejců Porsche.

Aston se snaží nejen vyrábět lepší auta, ale aby změnil svůj image, chce být vnímán jako luxusnější než dříve a také vkládat do aut co nejvíce energie. Na první pohled se zdá, že Aston uvařil něco opravdu vzrušujícího.

Nový vůz je o více než 150 k (112 kW) výkonnější než vůz, který nahrazuje, s výkonem 656 k (490 kW) a 590 lb-ft (800 Nm) z působivého přeplňovaného 4,0litrového motoru V8. Zrychlení z 0 na 60 mph je uváděno za 3,4 sekundy a Aston počítá s tím, že pokud máte dostatek místa (bez omezení rychlosti), uvidíte odvrácenou stranu 200 mph (321 km/h). Není to pomalé.

Aston nikdy neměl problém stavět dobře vypadající auta, ale nový Vantage představuje obrovský skok oproti svému bezprostřednímu předchůdci. U starého auta byla myšlenka, že každý model v řadě bude vypadat vhodně jinak v závislosti na tom, co dělá. Měl vypadat jako účelný a sportovní sportovní vůz. a udělal jsem to. Aston Martins ale nezvládla.

Ten nový to dělá hodně. Od nových světlometů, přes mřížku chladiče, boční výdechy, sukně, čtyřnásobné koncovky výfuku a jednu z nejlepších zadních částí na současném trhu vypadá nový vůz jako Aston Martin v každém smyslu slova. Některé změny jsou samozřejmě nutné – přední maska ​​je o 38 procent větší než dříve, protože výkonnější V8 znamená, že potřebuje lepší chlazení. Ve skutečnosti se podívejte pozorně a všimnete si řady triků, které Aston používá ke zlepšení chlazení a proudění vzduchu v celém voze. Kdybych byl ten typ, co nosí brýle na špičce nosu, možná bych začal mumlat něco o ‚formě a funkci fungující v harmonii‘, ale nejsem, takže nebudu.

Aston dal jasně najevo, že už nikdy nebude další V12 Vantage a že ovládání poslední generace znamenalo konec řady. To znamená, že se inženýři nemusí bát, že by V8 dali příliš mnoho výkonu. Starý V8 Vantage by byl skoro stejně výkonný, ale potřeba odlišit se od V12 znamenala, že to nebylo moudré.

Vnějšek upoutá pozornost a vnitřek by vás měl rozesmát. Sedadla a palubní deska bezprostředního předchůdce byly příjemné a pohodlné, ale středová konzola a informační a zábavní systém? Ne skvělé. Byl z generace „plácnutí tabletem na palubní desku“ a byl poháněn přepracovanou verzí systému Merc’s COMAND, který byl určitě svého času a ne záplatou na stávající systémy. Dnešní Vantage má stejné nastavení, jaké najdete v DB12 – 12,5palcový dotykový displej spárovaný s fyzickými tlačítky, která dělají skutečné věci.

Samotná obrazovka je citlivá a rychlá, zatímco tlačítka jsou „správná“ pro to, co mají dělat. Velký volič uprostřed ovladače přepíná mezi režimy Sport (standardní režim Vantage), Sport+, Individual, Track a Wet. K naší radosti má Aston věci, které potřebujete, snadno dostupné na dosah ruky.

S velkým výkonem přichází velký hluk, zejména při startování. Každý, kdo říká, že přeplňování turbodmychadlem zabilo zvuky výfuku, by měl s tímto vozem strávit nějaký čas. Existují tři nastavení výfuku: normální, hlasitý nebo velmi hlasitý. Příliš hlasité je místo, kde pravděpodobně leží vaše šťastné místo. Vaši sousedé, moc ne.

Na silnici se i přes jeho nadměrný výkon snadno řídí. Zepředu vidíte dobře, i když A-sloupky jsou trochu zavalité. Zrcátka jsou dostatečně velká, abyste měli široký výhled na to, co je za vámi, a ovládání není nijak složité. Je navržen tak, aby to mohli dělat i lidé, kteří rádi řídí.

Namiřte to rovně, stiskněte plyn a zjistíte, že vydáváte zajímavé zvuky (většinou čtyřpísmenné varianty). Dodávka energie je plynulá, ale může být docela agresivní, pokud se tak rozhodnete. Je mnohem „zadnější“ než 911 Turbo S a působí mnohem lépe. Řízení, bez ohledu na to, který režim preferujete, je lehké, ale poskytuje skvělou zpětnou vazbu. Při řazení zleva doprava elegantně pulzuje a obratně posouvá přední část vozu od apexu k apexu.

Standardní nastavení Sport je na běžný asfalt v pořádku, protože odpružení nepůsobí příliš tvrdě a jeho pohonné ústrojí je patřičně brutální. Přehozením do drsnějších režimů Sport+ nebo Track jsou akce na dálnici nepříjemné a možná zbytečné. Radost dělá i osmistupňová automatická převodovka ZF.

Na trati to můžete prozkoumat trochu víc. Rychle si uvědomíte, jak je schopná a komunikativní. Auto se bude pohybovat a reagovat na to, jak s ním zacházíte, a dá vám vědět, co se bude dít. To znamená, že můžete snadno začít předvídat auto a zjistíte, že se budete náramně bavit. Je důležité pamatovat na to, že pod kapotou je již dostatek výkonu, takže nezapínat systém devítistupňové nastavitelné kontroly trakce příliš brzy je asi moudrý krok.

Mírným vylepšením prošel i interiér. Aston Martin

Máte rádi knoflíky? Protože Vantage má spoustu tlačítek. Aston Martin

Zaplaťte, abyste mohli začít. Aston Martin

Aston Martin

Jedná se o obrovský brzdový kotouč. Aston Martin

V minulosti Vantage vždy hrál druhé housle před početnějším Porsche 911 jako výchozí sportovní vůz pro každodenní řidiče pro někoho, kdo chtěl utratit šest míst. Ale s masivním výkonem nového vozu a očekávanou cenou blížící se 200 000 $ očekáváme, že model 2025 bude o něco exkluzivnější.