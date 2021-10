Mluví Christopher Steele, který vytvořil kontroverzní dokumentaci Trump Rusko

V klipu z dokumentu ABC News zveřejněného v neděli Steele řekl, že se rozhodl sednout si k rozhovoru hned teď, protože chtěl „uvést věci na pravou míru“ ohledně své role ve vyšetřování ruského vměšování do voleb 2016. ABC vydala část dokumentu, která obsahuje části rozhovoru. Steele v neděli, přičemž celý dokument má premiéru v Hulu v pondělí ráno.

„Většina světa poprvé slyšela tvé jméno asi před pěti lety, ale ty jsi dosud mlčel. Proč teď mluvíš?“ zeptal se hostitel George Stephanopoulos.

“Myslím, že nejdůležitějším a nejdůležitějším důvodem je, že problémy, které jsme identifikovali v roce 2016, nezmizely, pravděpodobně se opravdu zhoršily, a myslím, že je důležité, abychom přišli a uvedli věci na pravou míru,” řekl Steele.

Steeleho neověřená dokumentace se stala jedním z nejspornějších aspektů vyšetřování FBI ohledně Trumpa a Ruska, které vedlo k vyšetřování zvláštního právního zástupce Roberta Muellera. Mnoho obvinění, jako například takzvaná „pee páska“, nebyla nikdy podložena, a to navzdory úsilí FBI o Ověřte obscénní obvinění a roky vyšetřovatelů Kongresu zkoumajících obvinění související s bývalým prezidentem a Ruskem.

Muellerova zpráva také dospěla k závěru, že další tvrzení, které Steele učinil – že Trumpův bývalý právník Michael Cohen cestoval v roce 2016 do Prahy na setkání s ruskými představiteli – bylo nepravdivé.

Steele posílil své přesvědčení, že většina obvinění ve spisu je přesná.

“Stojím si za prací, kterou jsme odvedli, zdroji, které jsme měli, a profesionalitou, kterou jsme na ni uplatnili,” řekl Steele.

Využití souboru Steele FBI k získání povolení k cizímu sledování na Carter Page, bývalé pobočce Trumpovy kampaně, bylo předmětem Bodavá zpráva generálního inspektora ministerstva spravedlnosti Vydáno v roce 2019. Zpráva zjistila, že FBI vyšetřování Ruska řádně zahájila, ale vyvolala vážné otázky ohledně Steeleových zdrojů pro spis, včetně skutečnosti, že jeho primární zdroj řekl FBI, že možná hovořili o údajných Trumpových sexuálních aktivitách “jako fakt. “„ Vtip “a že páska byla„ fáma a spekulace “.

Steele znovu potvrdil svou důvěru v nejkontroverznější tvrzení v neověřené dokumentaci – že Rusko mělo video, jak Trump sledoval prostitutky močící v hotelovém apartmá, podle BuzzFeed News, která úplnou dokumentaci zveřejnila. V lednu 2017 o tom informovala CNN Vyšší představitelé zpravodajských služeb představili tehdejšího prezidenta Trumpa S výzvami ze souboru Steele. O kazetě nejsou žádné důkazy a Trump popřel, že by k údajnému incidentu došlo.

Steele řekl, že věří, že Rusko pravděpodobně drží „kompromat“ proti Trumpovi, a když na něj ABC naléhala, pokud si myslel, že má Rusko pásku Trumpa s prostitutkami v ruském hotelu, Steele řekl, že kazeta byla „pravděpodobně“, ale hodnota Ruska „nebyla“ ‘t. “Musí být propuštěn.”

“A dnes si stále myslíš, že tento bar existuje?” zeptal se Stephanopoulos.

„Myslím, že pravděpodobně je, ale 100% jistotu bych tomu nedával,“ řekl Steele.

„Jak si tedy vysvětlíš, že kdyby tam ta páska už byla, tak by nebyla vydána?“ zeptal se Stephanopoulos.

„No, nebylo třeba ho propouštět,“ řekl Steele. „Myslím, že Rusové cítili, že od prezidenta Donalda Trumpa získali dobrou hodnotu, když byl prezidentem Spojených států.“

Steele se postavil na stranu mnoha obvinění ve svém původním souboru, včetně Cohenovy cesty do Prahy. Cohen pod přísahou odmítl cestovat do České republiky během slyšení v Kongresu v roce 2019 a spolupracoval s vyšetřovateli, kteří se zabývali případem Trumpa. Zpráva generálního inspektora ministerstva spravedlnosti z roku 2019 ukázala, že FBI zjistila, že Cohen v roce 2016 do Prahy necestoval.

Steele zdůvodnil, že Cohen možná stále lže o cestě do Prahy, navzdory spolupráci s vyšetřovateli v jiných záležitostech, a řekl, že cesta do Prahy by byla „příliš sebekritická“.

„Od té doby, co šel do vězení, protože se obrátil proti prezidentu Trumpovi, vyprávěl každý příběh. Proč to nepřizná?“ Zeptal se Stephanopoulos.

„Myslím, že je to velmi trestné a urážlivé,“ řekl Steele. Dalším důvodem je, že by se mohl obávat následků. “

Michael Cohen v prohlášení pro CNN vyvrátil Steeleova tvrzení slovy: „S napětím očekávám jeho další tajný spis, který dokazuje existenci Bigfoota, monstra jezera Loch Ness a že Elvis stále žije.“

Na otázku, zda se domnívá, že byla důvěryhodnost jeho spisu ovlivněna poté, co generální inspektor ministerstva spravedlnosti nebyl schopen doložit svá tvrzení o Cohenově cestě do Prahy, Steele řekl, že „ještě nebyl přesvědčen“, že Cohen do Prahy necestoval.

„Myslíte si, že to poškozuje vaši důvěryhodnost, a v tomto konkrétním případě nebudete akceptovat zjištění FBI?“ zeptal se Stephanopoulos.

“Jsem ochoten připustit, že ne všechno v souboru je 100% přesné. Ještě nejsem přesvědčen, že toto je jeden z nich,” řekl Steele.