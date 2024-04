Světová zdravotnická organizace varuje, že rostoucí šíření ptačí chřipky mezi lidmi vyvolává „obrovské obavy“.

Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek vyjádřila znepokojení nad rostoucím šířením viru ptačí chřipky H5N1 mezi nové druhy, včetně lidí, kteří čelí „mimořádně vysoké“ úmrtnosti.

„Myslím, že to zůstává hlavním problémem,“ řekl novinářům v Ženevě Jeremy Farrar, hlavní vědec zdravotnické agentury OSN.

Současná epidemie ptačí chřipky začala v roce 2020 a zabila desítky milionů drůbeže, infikovala volně žijící ptáky i suchozemské a mořské savce.

Minulý měsíc se na seznam připojily krávy a kozy, což je pro odborníky překvapivý vývoj, protože se nepředpokládalo, že by byly náchylné k tomuto typu chřipky.

Farrar řekl, že kmen A (H5N1) se stal „globální zvířecí pandemií“.

„Největším problémem samozřejmě je, že jak infikujete kachny a kuřata a poté stále více savců, tento virus se nyní vyvíjí a rozvíjí schopnost infikovat lidi a poté schopnost přenosu z člověka na člověka.“

Stále neexistuje žádný důkaz, že by se virus chřipky A(H5N1) šířil mezi lidmi.

Ve stovkách případů, kdy se lidé nakazili kontaktem se zvířaty, je „úmrtnost mimořádně vysoká,“ řekl Farrar.

Od roku 2003 do 1. dubna tohoto roku Světová zdravotnická organizace uvedla, že zaznamenala 463 úmrtí z 889 lidských případů ve 23 zemích, čímž se úmrtnost nakazila na 52 procent.

Ve znepokojivém vývoji americké úřady začátkem tohoto měsíce uvedly, že člověk v Texasu se zotavuje z ptačí chřipky poté, co byl vystaven mléčnému skotu.

Toto je teprve druhý případ pozitivního testu u člověka na ptačí chřipku v zemi a přišel poté, co virem infikovaná hejna byla zjevně vystavena volně žijícím ptákům v Texasu, Kansasu a dalších státech.

WHO uvedla, že se také zdá, že se jedná o první lidskou infekci virem chřipky A (H5N1) při kontaktu s infikovaným savcem.

„Když se připojíte ke skupině savců, přiblížíte se k lidem,“ řekl Farrar a varoval, že „tento virus jen hledá nové, nové hostitele.“

„Je to skutečná obava.“

Farrar vyzval ke zvýšenému dohledu a zdůraznil, že „je velmi důležité porozumět počtu lidských infekcí, ke kterým dochází… protože zde dojde k adaptaci (na virus).

„Je tragické to říct, ale pokud dostanete H5N1 a zemřete, to je konec. Pokud obejdete komunitu a rozšíříte to na někoho jiného, ​​spustíte cyklus.“

Řekl, že probíhají snahy o vývoj vakcín a léčby viru H5N1, a zdůraznil, že je třeba zajistit, aby regionální a národní zdravotnické úřady po celém světě měly kapacitu diagnostikovat virus.

Děje se tak proto, aby „pokud se virus H5N1 dostane k lidem a přenese se z člověka na člověka“, bude svět „v pozici okamžitě reagovat,“ řekl Farrar a naléhal na spravedlivý přístup k vakcínám, léčbě a diagnostice.

