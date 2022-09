Dozvíte se o tajemném diamantu z vesmíru

Kámen zvaný lonsdaleit má tvrdost a pevnost, která převyšuje běžné diamanty. Podle nového výzkumu se sem vzácný minerál dostal prostřednictvím meteoritu.

Odhalení se začalo objevovat, když geolog Andy Tomkins, profesor na Monash University v Austrálii, byl mimo oblast klasifikace meteoritů. Spoluautor studie Alan Salk, doktorand a výzkumník na RMIT University v Austrálii, řekl, že našel zvláštní typ „zakřiveného“ diamantu ve vesmírné skále v severozápadní Africe.

Salk řekl, že Tomkins se domníval, že meteorit nesoucí Lonsdalite pochází z pláště trpasličí planety, která existovala asi před 4,5 miliardami let.

„Trpasličí planeta byla poté vystavena katastrofickému šoku asteroidem, který uvolnil tlak a vedl ke vzniku těchto opravdu zvláštních diamantů,“ dodal.

Díky nejmodernějším metodám a budoucím možnostem je objev vzrušující, řekl Paul Acemo, profesor geologie a geochemie na Caltech. Asimow nebyl zapojen do studie.

„Skutečně využívá řadu nedávného vývoje v mikroskopii k tomu, co dělali, jak dělali,“ řekl Asimo.

Tým byl schopen analyzovat meteorit pomocí elektronové mikroskopie a pokročilých synchrotronových technik, které podle studie vytvořily mapy složek vesmírného tělesa, včetně lonsdaleitu, diamantu a grafitu.

Diamant a lonsdaleit mohou být vytvořeny třemi způsoby. Může to být způsobeno vysokým tlakem a teplotou po dlouhou dobu, tak vypadají diamanty na povrchu Země; nárazový náraz meteoru při vysoké rychlosti; Nebo uvolnění výparů lomového grafitu, které by se připojily k malému kousku diamantu a na něm stavěly, řekl Asimo.

Dodal, že způsob vzniku minerálu může ovlivnit jeho velikost. Výzkumníci v této studii navrhli, že třetí metoda představovala největší vzorek, který našli.

„Příroda nám poskytla proces, který se pokusíme replikovat v průmyslu,“ uvedl Tomkins v tiskové zprávě. „Věříme, že lonsdaleit lze použít k výrobě extra tuhých strojních součástí, pokud dokážeme vyvinout průmyslový proces, který podporuje nahrazení předtvarovaných grafitových dílů lonsdaleitem.“

co to přesně je?

Asimow řekl, že dlouho před tímto objevem vědci diskutovali o existenci lonsdaleitu.

„Zdá se, že je zvláštní tvrzení, že pro něco máme jméno, a všichni se shodneme na tom, co to je,“ dodal, „přesto se ve společnosti objevují tvrzení, že to není skutečný kov, není to skutečný křišťál, že můžete mají makroskopické měřítko.“

Vědci poprvé identifikovali kousky kovu v roce 1967, ale byly nepatrné – asi 1 až 2 nanometry, což je 1000krát menší než to, co bylo nalezeno v posledním objevu, řekl Salk.

Asimow řekl, že nález většího vzorku ukázal, že lonsdaleit není jen anomálií jiných diamantů.

Salk řekl, že běžné diamanty, stejně jako diamanty, které vidíte v jemných špercích, jsou vyrobeny z uhlíku a mají krychlovou atomovou strukturu. Jako dosud nejtvrdší materiál se používá i ve výrobě.

Dodal, že Lonsdalite je také vyroben z uhlíku, ale místo toho má neobvyklou šestiúhelníkovou strukturu.

Salk řekl, že výzkumníci již dříve modelovali strukturu lonsdaleitu a domnívali se, že díky šestiúhelníkové struktuře by mohl být o 58 % tvrdší než běžný diamant. Tato tvrdost by mohla ze vzácných vesmírných diamantů udělat cenný zdroj pro průmyslové aplikace, pokud vědci najdou způsob, jak využít novou výrobní metodu k produkci dostatečně velkých minerálů.

Co to pro nás znamená?

Nyní, když vědci vědí o tomto minerálu, objev vyvolává otázku, zda jej dokážou replikovat.

Salk řekl, že nástroje jako pilové kotouče, vrtací korunky a těžební místa musí být trvale tvrdé a odolné proti opotřebení, takže připravená zásoba lonsdaleitu může zlepšit jejich fungování. A nyní se spolehlivou vědeckou teorií o tom, jak tato velká ložiska vznikla, existuje hrubý plán výroby lonsdaleitu v laboratoři.

Z tohoto objevu se také můžeme dozvědět více o interakcích vesmíru, řekl Phil Sutton, docent astrofyziky na University of Lincoln ve Spojeném království. Sutton nebyl zapojen do výzkumu.

Při odkrývání příběhu o tom, odkud jsme přišli a jak jsme se vyvinuli, dodal, je důležité vědět, že materiály byly vyměňovány mezi prostředími – dokonce i napříč slunečními soustavami.

Vědci pojmenovali Lonsdaleite po krystalografce Dame Kathleen Lonsdale, která se v roce 1945 stala jednou z prvních žen zvolených za členky Královské společnosti v Londýně.