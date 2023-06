ABQ BioPark Zoo nastiňuje další krok pro slona, ​​který byl pozitivně testován na tuberkulózu

V úterý zoo oznámila, že slon v Zoo ABQ BioPark se nakazil tuberkulózou.

Asijský slon Albert je v současné době izolován od ostatních slonů a veřejnosti, protože čeká na léčbu a není hrozbou pro návštěvníky, řekla doktorka Carol Bradfordová, veterinářka odpovědná za jeho péči.

Tuberkulóza je bakteriální infekce, která se šíří kapičkami vody ve vzduchu a může se přenést úzkým kontaktem s infikovanou osobou nebo zvířetem. Tento specifický kmen tuberkulózy se přenáší pouze mezi primáty, lidmi a slony, a přestože je možné, že se jím nakazí ošetřovatelé v zoo, Bradford řekl, že je to nepravděpodobné.

„TBC není totéž jako COVID a spalničky,“ řekl Bradford, „není příliš snadné přenést se z člověka na člověka nebo ze slona na slona. Takže to ve skutečnosti není vysoce nakažlivé.“

Preventivně však ošetřovatelé zoo a veterináři, kteří potřebují blízký kontakt s Albertem pro jeho pokračující péči, budou nosit masky N95 a budou běžně testováni na tuberkulózu.

Naštěstí veterináři chytili Albertovu tuberkulózu brzy. Poté, co si veterináři všimli, že Albert má vyšší než normální počet krvinek, což naznačuje, že se jeho imunitní systém připravuje na boj s nějakou nemocí, rozhodli se koncem března veterináři otestovat Alberta na tuberkulózu pomocí metody zvané výplach trupu.

Omývání chobotu je v některých ohledech podobné testu výtěru z nosu u člověka, ale přizpůsobené dlouhému chobotu slona. Chovatelé stříkají solný roztok do sloního chobotu pomocí plastové injekční stříkačky, poté slon zvedne chobot, aby zadržel tekutinu, než nastříká solný roztok a hlen do plastového sáčku. Sloni tyto testy podstupují běžně.

„Stejně jako u lidí je kritická včasná detekce. A přesně to se stalo našemu příteli Albertovi,“ řekla Stephanie Stowell, ředitelka BioParku.

Vzhledem k Albertovu předchozímu dobrému zdraví a včasnému odhalení nemoci Bradford očekává, že slon překoná tuberkulózu během 12 až 16 měsíců. V tomto okamžiku je Albert také asymptomatický a jediný vedlejší účinek, který může Bradford očekávat, je ztráta hmotnosti kvůli jeho léčbě.

„Jsme opravdu přesvědčeni, že se mu dostane z cesty,“ řekl Bradford.

Jak Albert onemocněl, stále není jasné.

Bradford řekl, že existují tři možnosti. Je pravděpodobné, že Albert onemocněl tuberkulózou ve věku pěti let nebo méně, než přišel do BioParku. Mohl to také chytit od ostatních slonů v BioParku, kteří onemocněli tuberkulózou v roce 2000 a znovu v roce 2010, a měl nedetekovatelnou, neinfekční, spící verzi, přičemž aktivní tuberkulóza se objevila až o několik let později. Nebo se Albert mohl nakazit tuberkulózou od zaměstnance zoo, se kterým byl v úzkém kontaktu. Výsledky, které ukážou původ onemocnění, se dostaví v následujících týdnech.