Rathin Pranav vede Indii na světovém tenisovém finále juniorů ITF v České republice

Hráč roku U-14 v zemi, Rathin Pranav RS, povede indický tým v nadcházejícím finále ITF 2021, protože výběrová komise AITA pro turnaj vybrala tříčlenný tým.

Krish Ajay Tyagi a Tejas Ahuja, kteří jsou na druhém a třetím místě, jsou dalšími dvěma členy družstva.

Manas Manoj Dhamni je rezervním členem týmu, který se koná 2. – 7. Srpna v Prostějově v České republice.

Hlavní trenér Madhya Pradesh Tennis Association (MPTA) Sajid Lodi bude cestovat s týmem jako kapitán. “ Chtěli jsme za účelem výběru uspořádat turnajovou soutěž mezi 8 nejlepšími hráči v kategorii do 14 let, ale vzhledem k omezením souvisejícím s COVID-19 to nelze provést, takže jsme prošli nejnovějším žebříčkem, řekl Suman Kapoor , Předseda menší výběrové komise AITA.

Na otázku, proč byl Manas vybrán jako rezervní hráč, když byl vybrán nad Tejasem podle pořadí dostupného na webových stránkách AITA, Kapoor uvedl, že došlo ke změně v nejnovějších žebříčcích, které ještě nebyly nahrány na web federace.

