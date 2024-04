Baví vás spádová show? Podívejte se na těchto šest her

Nyní jste pravděpodobně slyšeli humbuk kolem živé akce Amazon Fallout. Jak se ukázalo, je to věrná a zábavná verze podivné a vtipné postapokalyptické RPG série. Živé demo nabízí pohled do divokého světa Falloutu a všech podivných překvapení čekajících na objevení a pravděpodobně budete chtít vyzkoušet některé hry s podobnou namyšleností.

Ale pokud jste se již dostali do série Fallout nebo ji již máte na svém seznamu her, které můžete vyzkoušet, máme pro vás několik dalších her, které můžeme doporučit, které jsou stejně svědivé jako hry od Bethesda Game Studios. Spolu s podobnými hrami zaměřenými na výběr a agenturu náš seznam obsahuje také některé hry, které přistupují k postapokalypse trochu jinak. Zde jsou tedy doporučené hry, které si zahrát, pokud se Falloutu nemůžete nabažit.

Neplodné země 3

Kredit: inXile Entertainment

Než vývojáři Interplay dosáhli masivního úspěchu s původním Falloutem, základy post-apokalyptického RPG byly poprvé položeny s Wasteland z roku 1988. Jako první PC RPG odehrávající se v postapokalyptickém americkém prostředí představoval Wasteland skutečně exotickou hru a mnoho nájezdníků, se kterými se dalo bojovat. v taktických střetech. Zatímco původní Wasteland a jeho pokračování z roku 2014 jsou stále vynikající taktické RPG, nedávný Wasteland 3 je vrcholem série a skvělým místem pro začátek pro nováčky.

Wasteland 3 je o strategickém rozhodování s vaším týmem Strážců pouště a nabízí komplexní a vynořující se přístup k prozkoumávání a přežití četných náročných střetnutí v ruinách Amerických Skalistých hor. Když si vybudujete věrnou posádku stráží, Wasteland 3 přináší celou řadu šílených setkání se zloději a dalšími podivnými frakcemi, které přihrávají postapokalyptickou hloupost. Jedna představovala misijní centra kolem kultu, který uctívá umělou inteligenci Ronalda Reagana, která je umístěna uvnitř mechanické sochy, která střílí smrtící lasery. Wasteland 3 přináší silný taktický RPG zážitek, který předvádí absurdní stránku temné postapokalypsy.

Exodus metra

Kredit: 4A Games

Série Metro od vývojáře 4A Games zdůrazňuje, jak vypadá postnukleární apokalypsa mimo Ameriku a v mnohem drsnějších scénářích. Videoherní série Metro, založená na sci-fi románech Dmitrije Glukhovského, se zaměřuje na přežití jednoho trýznivého střetnutí za druhým v pozůstatcích post-jaderného Ruska a na to, jak válčící frakce pokračují v boji o kontrolu. Metro Exodus je vyvrcholením trilogie silných narativních stříleček, které přivádějí sérii do prostředí inspirovaného otevřeným světem pro průzkum a přežití.

Metro Trilogy hraje mladého přeživšího jménem Artyom a ukazuje jeho vývoj od mrchožrouta až po vůdce frakce rangerů hledajících bezpečí v troskách starověkého světa. Při průzkumu a boji v různých regionech po celém Rusku se hlavní hrdina musí do značné míry spoléhat na vytváření a pečlivé řízení zdrojů, aby přežil setkání s bandity a mutanty v divočině. Přestože původní dva příspěvky jsou solidní střílečky, Metro Exodus je vynikajícím výchozím bodem do série pro nováčky, protože se zaměřuje na přežití v rozsáhlých prostředích a zároveň dává obsazení postav uspokojivý závěr jejich příběhu o přežití.

Vnější světy

Kredit: Obsidian

Obsidian Entertainment obsahuje mnoho talentů, kteří pracovali na původní sérii Fallout, a po jejich práci na Fallout: New Vegas vývojáři vytvořili zcela novou hru, která bude držet krok s většinou absurdního humoru a krvavé akce. budoucího Falloutu. Ori je pryč. The Outer Worlds je jiný druh RPG, který přináší své dystopické a hluboce cizí prostředí do galaktického měřítka. Odehrává se v alternativní časové ose, kde korporátní Amerika nebyla na počátku 20. století nikdy regulována a průzkum vesmíru vedl k novému věku kapitalismu, vedete skupinu nezbedníků, kteří cestují napříč galaxií a přistávají po hlavě do konfliktů s obřími korporacemi, které téměř všechno.

The Outer Worlds je v podstatě sci-fi TV seriál Firefly smíchaný s Falloutem, který se silně opírá o komedii a absurditu svého hyperkapitalistického světa. Stejně jako ve Falloutu můžete ze svého hlavního hrdiny vytvořit upovídaného průzkumníka, který se dokáže vymanit z problémů, nebo lstivého tuláka, který své problémy řeší dobře umístěným výstřelem z blasteru. Díky milému obsazení společníků, včetně vždy spolehlivé Parvati, staví The Outer Worlds své postavy a divoké prostředí do centra pozornosti a je vynikající volbou pro ty, kteří hledají více sci-fi RPG.

Horizont: Zakázaný západ

Kredit: Guerrilla Games, SIE

To, co dělá sérii Horizon od Guerrilla Games tak zajímavou ve svém postapokalyptickém prostředí, je to, že svůj příběh zaměřuje na větší záhadu toho, co se stalo před apokalypsou – a do mixu přidává roamingové, tyčící se stroje. Horizon vidí zbytky lidstva zkoumající zdevastovanou Zemi v důsledku robotické apokalypsy, která zanechala komunity rozptýlené bez znalosti toho, co bylo předtím. Forbidden West navazuje na vynikající Zero Dawn tím, že ve svém světě předvádí větší úroveň detailů a zároveň dává hlavní hrdince Aloy více způsobů, jak přistupovat k různým úkolům a postavám. Nemluvě o tom, že existuje více strojů, s nimiž je třeba bojovat a podmanit si je.

Forbidden West přináší příběh do ruin amerického západního pobřeží a ukazuje, jak se pozůstatky San Francisca a Las Vegas vyvinuly v post-robotickou apokalypsu. Prozkoumávání her Horizon tak zábavné je naučit se, jak se svět po apokalypse změnil, a zapojit se do těch nejodvážnějších bitev proti pokročilým strojům, které vyžadují pečlivé plánování a koordinaci dovedností. Série Horizon se skutečně opírá o postapokalyptické divy a podivnosti a nejnovější hlavní vydání Forbidden West předvádí sérii v té nejlepší podobě.

Baví vás spádová show? Podívejte se na těchto šest her Zde jsou některé další postapokalyptické hry na hrdiny, které vám pomohou poškrábat váš Fallout svědění.

Stalker: Stín Černobylu

Kredit: GSC Game World

Série STALKER od GSC Game World ve vás vyvolává pocit, že jste součástí velkého a neuvěřitelně nepřátelského světa – a to ve stejné míře přináší některé skutečně děsivé a vzrušující momenty. S pokračováním, které přijde letos, zůstává původní STALKER: Shadow of Chernobyl fascinujícím příběhovým zážitkem o přežití o vypořádávání se s podivnými jevy, nepřátelskými frakcemi v mýtické zóně a ozářenými pozůstatky Černobylu, které se postupem času stávají nebezpečnějšími. .

Široké obrysy série STALKER a to, co ji dělá jedinečnou, je to, že nabízí nemilosrdný a velmi atmosférický svět, kterému musíte čelit. Kromě správy vašich vzácných zdrojů se budete muset ujistit, že váš hrdina zůstane ve špičkové formě a mimo dosah smrtící radiace. To vše se děje při vyhýbání se soupeřícím frakcím, které se snaží vyhladit kohokoli v oblasti, včetně zmutovaných monster číhajících v oblasti. V zóně se často setkáte s nečekanou smrtí, ale zde je to, co dělá ze STALKER: Shadow of Chernobyl klasiku, se kterou můžete žít: přežít v zóně a vystačit si s tím, co máte, je prostě strhující zážitek. Díky nedávným úpravám a rozšířením hry je nyní čas podívat se na neúprosné akční RPG.

Cyberpunk 2077

Kredit: CD Project Red

Od svého původního vydání v roce 2020 se CD Projekt Red pomalu přestavěl a rozšířil na základech Cyberpunk 2077 a nyní je jedním z nejlepších moderních RPG. Toto městské sci-fi prostředí zasazené do prakticky nezákonného rozrůstání Night City je příjemnou změnou tempa oproti jiným střílečkám a hrám na hrdiny a stále škrábe to postapokalyptické svědění kvůli tomu, jak je ponuré, zvláštní a nemilosrdné. V budoucnu se proměnilo v obrovské město.

Spolu s úžasným obsazením postav – které hrají hvězdy A-list jako Keanu Reeves a Idris Elba – Cyberpunk 2077 září svým přístupem k hraní rolí a rychlým bojem, přičemž vše závisí na tom, jak si chcete vybudovat svého budoucího žoldáka. . Cyberpunk 2077 skutečně dosahuje toho, že vás postaví doprostřed nepřátelského, ale stále podmanivého města a je plný různých setkání a úkolů, kterým musíte čelit, z nichž všechny ukazují úroveň agentury, která dosahuje až po klasické RPG jako Fallout a Deus Ex. . Atmosféra Night City je intenzivní a ponořit se do rozlehlých a pustin za nimi je vzrušující. Pokud jste Cyberpunk 2077 ještě nevyzkoušeli a chcete něco, co nabídne uspokojivý a bohatý RPG zážitek, s moderní klasikou CD Projekt RED neuděláte chybu.

Alessandro Villari je spisovatel na volné noze pro IGN.