Může Fortnite Season 6 přinést původní mapu zpět?

je Je to elektronická hra Sezóna 6 předělá klasickou mapu? Řada nedávných úniků a poznámek naznačuje, že populární videohra Battle Royale se může někdy brzy vrátit na mapu před akcí 2. Celkově za posledních několik měsíců proběhlo mnoho teorií a spekulací, které naznačují, že k tomu právě Epic Games směřují. Uvidí se, jestli má některá z těchto teorií nebo spekulací nějakou výhodu, ale podporuje to občasné zvěsti nebo úniky ve stejném směru a mnoho fanoušků se už nějakou dobu touží vrátit ke staré podobě mapy. Čas.

Od zahájení sezóny 6 tento měsíc datoví pracovníci objevili dvě věci přidané do herních souborů: Dinosauři A Meteory. Skutečnost, že se ve složkách objevili současně dinosauři a meteority, rozhodně ukazuje na nějaký druh vyhynutí, i když díky únikům se události zdají být napínavější, než se někdy objevují.

Několik teorií, které dělají kola uvnitř Je to elektronická hra Společnost předpokládala, že na mapu budou přidáni dinosauři, kteří budou poté vymazáni nějakou asteroidovou událostí. Přestože na to úniky poukazují jako na možnost, nic nepotvrdily.

Samozřejmě, pokud by došlo k nějakému vyhynutí / události asteroidu, je rozumné si myslet, že by to zničilo stávající mapu a připravilo tak cestu nové mapě. Závěrečný filmový trailer sezóny 6 navíc obsahuje místo před kapitolou, Happy Hamlet, které debutovalo v sezóně 7 jako náhrada za Flush Factory.

Nyní v přívěsu není nic, co by potvrzovalo, že je Happy Helmet, ale není jasné, čím by mohla být. Není však jasné, proč je Happy Hamlet v upoutávce, pokud neobtěžujete mapu z doby před aktem 2. Jediným vysvětlením je, že mapa v upoutávce slouží čistě filmovým účelům, takže vše o ní je irelevantní, což je možné. Jistě, ale zdaleka to není tak vzrušující.

V tuto chvíli máme jen spekulace. Po tomto, neváhejte zanechat komentář nebo dva a dejte nám vědět, co si myslíte, nebo mě alternativně udeřte na Twitteru MustafaHosny Bože, Amen Dej mi tam vědět. Je na této teorii něco? Chceš vidět Je to elektronická hra Zpět na mapu z předkapitoly 2 nebo dokonce na originál?