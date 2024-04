Španělský premiér Pedro Sanchez oznámil, že bude ve své funkci pokračovat

MADRID (AP) – Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí slíbil, že zůstane ve funkci a bude v pondělí vládnout „silněji“. Konec dnů spekulací Může odstoupit, aby zastavil to, co označil za pomlouvačnou kampaň proti své manželce poté, co byla obviněna z korupce.

Sánchez šokoval zemi minulou středu, když oznámil, že si vezme pětidenní dovolenou na zvážení své budoucnosti poté, co soud rozhodl o otevření dveří. Počáteční řízení proti jeho manželce Na obviněních.

Platforma spojená s krajně pravicovými tématy Manos Limpias neboli „Čisté ruce“ obvinila Begonii Gomez z využívání svého postavení k ovlivňování obchodních dohod. Španělští prokurátoři tvrdí, že by měl být zlikvidován. Gomez nebyl obviněn.

Sanchezova rezignace by ukončila vedení prominentního socialistického premiéra v době, kdy se středopravice těší rostoucímu vlivu v Evropě, a před červnovými volbami do Evropského parlamentu.

Ale politik, který zmanipuloval Pověst jako ocelově přeživší V pondělí oznámil, že postoupí znovu.

„Rozhodl jsem se pokračovat s větší silou v čele španělské vlády,“ řekl v televizním projevu poté, co o rozhodnutí informoval krále Filipa VI. A dodal: „Je to rozhodnutí, které neznamená návrat ke statu quo. Spíše poslouží jako znamení před a po, to vám slibuji.“

O krocích, které podnikne, se ale nezmínil. Hlavní opoziční konzervativní Lidová strana uvedla, že Sánchezovo chování bylo nevhodné pro vůdce.

Čtvrtá největší ekonomika eurozóny byla zaneprázdněna neobvyklým incidentem, který začal, když Sánchez, předseda vlády od roku 2018, zrušil svou veřejnou agendu a zabarikádoval se ve své rezidenci, paláci Moncloa.

V emotivní zprávě zveřejněné na platformě sociálních médií Řekl, že kroky proti ní představovaly osobní útok na jeho rodinu a že potřeboval čas, aby rozhodl o svých prioritách.

Vzrušení vedoucí k pondělnímu oznámení bylo tak velké, že španělský státní rozhlas dal na obrazovku 10minutové odpočítávání.

Sánchez v pondělí na schodech prezidentského paláce řekl, že on a jeho manželka „ví, že tato kampaň na jejich diskreditaci nepřestane“, ale rozhodl se, že nemůže poskytnout svým odpůrcům uspokojení z kapitulace.

Pochody jeho příznivců Řekl, že v jeho rozhodnutí hrálo roli posledních pár dní.

Sanchez, který Ve svém funkčním období setrval více než tři rokyMěl čtyři možnosti: rezignovat, požádat Parlament o důvěru, vypsat nové volby nebo zůstat ve funkci.

Zatímco kritici vsadili na to, zda je jeho Profese charakterizovaná útěkem před intenzivním tlakemuž bylo po všem a Sanchez nakonec zvolil méně dramatickou cestu a rozhodl se vrátit do práce.

Připustil, že uplynulé dny byly pro lídra v jeho pozici neobvyklé.

Dodal: „Uvědomuji si, že jsem prokázal určitou míru osobní intimity, která není běžně v politice povolena.“

Bezprecedentní zastávka Sancheze přišla ve Španělsku a Evropě v citlivou chvíli.

Sanchez Ústupky katalánským separatistickým stranám Aby se udržel u moci po červencových volbách, které dominovaly politické debatě ve Španělsku. Premiér doufá, že to nyní překoná a zaměří se na to, co říká, že jsou nefér taktiky jeho oponentů.

Zatímco Sanchez popřel, že by jeho kroky minulý týden byly politické, analytik Montserrat Nebrera řekl, že vedly k „volnému předvolebnímu shromáždění na celých pět dní“.

„Ti, kteří s ním byli, teď s ním budou až do smrti,“ řekl Nebrera, profesor ústavního práva na Mezinárodní univerzitě v Katalánsku.

Dodala: „Zdá se, že jde o volební kampaň, která má posílit polarizaci mezi voliči mezi těmi, kteří ho podporují, a těmi, kteří mu odporují.“ „Bylo to navrženo tak, aby mělo dopad na katalánské volby a ještě více na evropské volby, které pro socialisty nevypadaly dobře.“

Navzdory své mezinárodní popularitě je 52letý politik ve Španělsku buď milován, nebo nenáviděn.

Sanchez obvinil z vyšetřování svou manželku na internetových zpravodajských stránkách politicky spojených s Lidovou stranou a krajně pravicovou stranou Vox, které zveřejnily to, co označil za „nepravdivá“ obvinění.

Začátkem tohoto roku zamítl úřad pro sledování střetu zájmů španělské vlády stížnost podanou Lidovou stranou proti Sanchezové, ve které strana tvrdila, že Gomez ovlivnila jejího manžela v rozhodnutí týkajícím se letecké společnosti.

Lidová strana kritizovala Sanchezovo chování v pondělí.

Předseda strany Alberto Nunez Viejo řekl: „(Sanchez) zatáhl za nohu národa s 48 miliony obyvatel. „Pět dní zanedbával své povinnosti v rámci volební kampaně.“

Sanchez odůvodnil svou pauzu jako nezbytnou k pokojnému uvažování.

„Žijeme ve společnosti, která nás učí a vyžaduje, abychom pokračovali v práci na plné obrátky bez ohledu na to, co,“ řekl Sanchez během svého krátkého projevu. „Ale někdy je jediným způsobem, jak se v životě posunout vpřed, zastavit se, přemýšlet a jasně se rozhodnout o cestě, kterou chceme jít.“

Wilson hlásil ze španělské Barcelony.

