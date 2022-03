Anderson vyhrál 300. místo, vůdce Cypress Golden Knights, aby zkazil Eshelův comeback

Eichela vyměnilo Buffalo do Vegas 4. listopadu. Bývalý kapitán Sabres měl ve svém prvním zápase proti svému bývalému týmu dvě střely na bránu. Fanoušci ho hlasitě vítali, kdykoli se dotkl kotouče.

„Bylo tady spousta lidí, kteří mě podporovali, a spousta lidí křičela,“ řekl Eshel. „Určitě vykřikují, protože si přejí, abych byl stále tady. Nevím. Tak to je. Nejsem první, kdo to řeší. Takže jen do toho, a ano, byl to těžký zápas. Vzdejte jim uznání, hráli tvrdě.“

Anderson je šestým brankářem amerického původu, který dosáhl 300 výher v National Hockey League. Sabres na konci hry přehráli video, na kterém byli vidět členové jeho rodiny, včetně rodičů, současných spoluhráčů, bývalých kolegů v Ottawském Senátu a přátel. Všichni jeho spoluhráči z Buffala zůstali na ledě, aby se dívali.

„Je to skvělý okamžik si to užít a užít si to,“ řekl Anderson. „Prostě nevíte, jak zápas dopadne. Nevíte, jak bude probíhat noc.“ [is going to go or] Co přinese budoucnost, ale vy se snažíte zůstat v okamžiku, jak nejlépe umíte, a užít si to všechno…

„Je to dobrá vzpomínka, je to dobrý okamžik. Myslím, že to, jak se zápas hrál, byl nezapomenutelný. Takže, víte, jen zaškrtávejte políčka a pokračujte vpřed a zůstaňte hladoví. Klíč. Zůstaňte hladoví další krok.“

Betonové lupínky A Alex Touchkteří byli součástí Eichel trade, skórovali za Sabres (19-32-8), kteří vyhráli tři z posledních pěti zápasů.

„Já a Tucci, jsme nadšení, že můžeme hrát tady v Buffalu,“ řekl Krebs. „Chceme pro tuto organizaci udělat maximum. Cítila jsem se tak dobře upravená.“ [Anderson] Obejmout. Je to vzrušující, myslím, určitě. Je jasné, že je to jen jeden hokejový zápas. Je to také dobrý tým. Ale bylo to hezké.“

Ben Houghton záznam a Laurent Prosuite Předvedl 21 zákroků pro Golden Knights (32-23-4), kteří prohráli podruhé za sebou a v posledních 12 zápasech remizovali 4-7-1.

„Neměl jsem příležitost mluvit s hráči, ale jsem zklamaný,“ řekl trenér Vegas Peter Debor. „Víme, že musíme vyhrávat zápasy. Když jsme to řekli, mohli jsme vyhrát ve Philly (úterní prohra 2:1 s Philadelphií Flyers), mohli jsme vyhrát dnes večer. Takže musíme udržet show, hrát hokej dobře a najít způsob, jak vyhrát.“

Krebs dostal Cypress do vedení 1:0 v 7:53 prvního poločasu. Vinnie Hinostroza Rozjel se po levé straně a poslal přihrávku na Krebse, který ji vytlačil bekhendem z jamky.

Hatton vyrovnal na 1:1 ve 12:01 ve třetině plovoucí střelou z tečky.

Video: VGK @BUF: Olofsson vytrhl krátkou střelu ze zápěstí

Victor Olofsson Tosh dostal Buffalo do vedení 2-1 v čase 16:16 z levého kruhu v přesilové hře, 36 sekund do finále 3-1 skóroval do prázdné branky.

„Myslím, že náš tým dnes večer ukázal hodně vyspělosti,“ řekl Tosh. „Ve třetině jsme vedli 1:0, v druhé půli na nás hodně tlačili a my jsme se nedrželi zpátky, nedali jsme jim spoustu šílených šancí. Andy evidentně pár opravdu vytvořil.“ velké zákroky, hodně držení v síti. Tam dává hráčům před sebou hodně sebevědomí… To jen ukazuje charakter a vyspělost, která začíná s naším týmem přicházet. Myslím, že to byla velká Bylo to proti mému starému týmu a bylo to opravdu dobré, ale ukázala hodně charakteru a vyzrálosti.“

Poznámky: Anderson spojil síly s bývalým brankářem Cypress Ryan Millerem (391), Johnem VanBiesbrookem (374), Tomem Barrassom (369), Jonathan Quick (351) a Mike Richter (301) jako strážci narození v USA s 300 výhrami. … buvol vpřed Rasmus Asplund Zápas opustil po prvním poločase se zraněním v dolní části těla a obrannou nohou Casey Fitzgerald Odešel po druhé třetině se zraněním horní části těla. Trenér Don Granato neměl po zápase žádnou aktualizaci. … Golden Knights před námi Jonathan Marquesault Šestibodová série skončila.